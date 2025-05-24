В первый день выхода "Ониксовой бури", 22 мая, в книжные магазины КСД выстроились километровые очереди. 24 Канал рассказывает подробнее, какие еще тренды снимают об этой книге.

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Огромные очереди

В первый день продаж "Ониксовой бури" читатели массово пошли в магазины, чтобы купить продолжение любимой истории. Пользователи показывали эти очереди в ТикТок.

Очереди за "Ониксовой бурей": смотрите видео

Некоторые даже называл это "реальной борьбой" и подставил звук, который создали фанаты серии книг, где Терн говорит главной героине: "Я знаю, кто ты, Вайолет Сорренгейл".

Каждый уважающий себя читатель

Еще одним популярным видео на эту тему стала запись, где девочка начинает читать "Ониксовую бурю", а надпись говорит о том, что это именно то, чем будет заниматься вечером каждый уважающий себя читатель,.

Чем занимается читатель вечером: смотрите видео

Реакция блогеров

Часто издательства сотрудничают с книжными блогерами и присылают свои новинки на обзор, чтобы привлечь аудиторию и получить рекомендации. Однако не в этот раз. Один из книжных блогеров снял юмористическое видео на эту тему и подставил англоязычный звук, где слышно: "Это было грубо".

Смешной ролик от блогера: смотрите видео