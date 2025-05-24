В первый день выхода "Ониксовой бури", 22 мая, в книжные магазины КСД выстроились километровые очереди. 24 Канал рассказывает подробнее, какие еще тренды снимают об этой книге.
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Огромные очереди
В первый день продаж "Ониксовой бури" читатели массово пошли в магазины, чтобы купить продолжение любимой истории. Пользователи показывали эти очереди в ТикТок.
Очереди за "Ониксовой бурей": смотрите видео
Некоторые даже называл это "реальной борьбой" и подставил звук, который создали фанаты серии книг, где Терн говорит главной героине: "Я знаю, кто ты, Вайолет Сорренгейл".
Каждый уважающий себя читатель
Еще одним популярным видео на эту тему стала запись, где девочка начинает читать "Ониксовую бурю", а надпись говорит о том, что это именно то, чем будет заниматься вечером каждый уважающий себя читатель,.
Чем занимается читатель вечером: смотрите видео
Реакция блогеров
Часто издательства сотрудничают с книжными блогерами и присылают свои новинки на обзор, чтобы привлечь аудиторию и получить рекомендации. Однако не в этот раз. Один из книжных блогеров снял юмористическое видео на эту тему и подставил англоязычный звук, где слышно: "Это было грубо".
Смешной ролик от блогера: смотрите видео