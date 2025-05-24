У перший день виходу "Оніксової бурі", 22 травня, до книгарень КСД вишикували кілометрові черги. 24 Канал розповідає детальніше, які ще тренди знімають про цю книгу.

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Величезні черги

У перший день продажів "Оніксової бурі" читачі масово пішли у книгарні, щоб купити продовження улюбленої історії. Користувачі показували ці черги у ТікТок.

Черги за "Оніксовою бурею": дивіться відео

Дехто навіть називав це "реальною боротьбою" та підставив звук, який створили фанати серії книг, де Терн говорить головній героїні: "Я знаю, хто ти є, Вайолет Сорренгейл".

Кожен поважаючий себе читач

Ще одним популярним відео на цю тему став запис, де дівчинка починає читати "Оніксову бурю", а надпис говорить про те, що це саме те, чим буде займатись ввечері кожен читач, який поважає себе.

Чим займається читач ввечері: дивіться відео

Реакція блогерів

Часто видавництва співпрацюють із книжковими блогерами та присилають свої новинки на огляд, щоб залучити аудиторію та отримати рекомендації. Однак не цього разу. Один із книжкових блогерів зняв гумористичне відео на цю тему та підставив англомовний звук, де чути: "Це було грубо".

Смішний ролик від блогера: дивіться відео