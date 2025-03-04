Сырский стал смешным мемом в TikTok из-за звонка Зеленского
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно дал интервью Роману Бебеху. После этого главком невольно стал смешным мемом в TikTok.
Александр Сырский постоянно находится на связи с президентом Владимиром Зеленским. Именно звонок от президента прервал разговор Сырского с Романом Бебехом, пишет 24 Канал.
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Сырский завирусил в TikTok
Во время интервью у главкома зазвенел телефон и он сказал "президент", после чего взял трубку. Этот отрывок из интервью быстро стал вирусным, а украинцы начали создавать мемы.
Так, голос Сырского и телефонный звонок пользователи TikTok начали накладывать на различные жизненные ситуации. Например, в пятницу звонит друг, когда ты получил зарплату или предлагает пойти на футбол.
Момент с Сырским стал мемом в TikTok: смотрите видео
Смешное видео с голосом Сырского: смотрите видео
Или же ситуация, когда ты видишь звонок от руководителя в свой выходной, или проспал работу и шеф звонит узнать, что произошло.
Украинцы публикуют ролики с Сырским: смотрите видео
Сырский завирусил в TikTok: смотрите видео
К тренду даже присоединились школьники со знакомой ситуацией, когда просишь учительницу выйти из-за телефонного звонка во время урока.
Трендовый ролик с Сырским: смотрите видео