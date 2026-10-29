Самая короткая война в истории: как судьба целого государства решилась за 38 минут

Причиной конфликта стала борьба за власть после смерти султана, ведь новый претендент на престол не устраивал британскую сторону. О том, почему судьба Занзибара решилась менее чем за час, рассказывает History Extra.

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Почему между Великобританией и Занзибаром разразилась война

Занзибар – архипелаг у восточноафриканского побережья современной Танзании – имел стратегическое значение благодаря расположению в Индийском океане и торговым путям. В 1890 году он стал британским протекторатом. Формально островами управлял султан, однако политическое и военное влияние принадлежало Британской империи.

Британцев интересовал контроль над торговыми маршрутами между Британской Индией и Европой. В то же время они стремились укрепить свои позиции в Африке на фоне конкуренции с другими европейскими государствами, в частности с Германской империей.

Где находится Занзибар: смотрите на карте

Еще одним важным вопросом была работорговля. Занзибар в течение длительного времени оставался одним из главных ее центров в Восточной Африке, а британцы проводили кампанию против этого промысла.

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Непосредственным поводом для войны стала смерть султана Хамада бин Тувайни в августе 1896 года. Его преемником без согласия британцев провозгласил себя двоюродный брат Халид ибн Баргаш. По имеющимся предположениям, Халид мог отравить предыдущего правителя, однако это не было подтверждено.

Британские власти поддерживали другого претендента – Хамуда бин Мохаммеда. Халид, которого считали сторонником Германии, представлял угрозу для британского господства в регионе.

Хамуд бин Мохаммед / Архивная фотография

Новый претендент на престол не собирался отступать. Он укрепил султанский дворец и собрал более 2 800 сторонников, вооруженных, в частности, артиллерией и пулеметами. В гавани также находилась королевская яхта с небольшим вооружением.

В ответ британцы сосредоточили у побережья военные корабли и выдвинули Халиду ультиматум. Он должен был отречься от престола до 9:00 утра 27 августа 1896 года, в противном случае британцы угрожали применить силу.

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Халид отказался выполнить требование и продолжил подготовку к противостоянию.

Как началась самая короткая война в истории

В 9:02 утра 27 августа британские военные корабли под командованием контр-адмирала Гарри Роусона открыли огонь по султанскому дворцу. Обстрел быстро разрушил здание, а королевская яхта, которая фактически была единственным представителем занзибарского флота, затонула.

После артиллерийского удара на берег высадились британские моряки и морские пехотинцы. Они продвинулись к горящему дворцу и практически не встретили организованного сопротивления.

Здание султанского гарема после обстрела / Архивная фотография

Всего примерно за 38 минут войска Халида потерпели поражение. В то же время в источниках есть расхождения относительно продолжительности боевых действий. Некоторые утверждают, что они длились 45 минут.

Сам Халид бежал в немецкое консульство, где искал убежища. Впоследствии он остался в изгнании, а во время Первой мировой войны попал в руки британцев.

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По оценкам, в результате этого короткого противостояния около 500 человек погибли или получили ранения. Британская сторона понесла лишь одну потерю.

Что произошло с Занзибаром после войны

После победы британцы возвели на престол своего кандидата – Хамуда бин Мохаммеда. Новый султан фактически зависел от британских властей, которые благодаря военной операции укрепили контроль над архипелагом.

Англо-занзибарская война стала примером превосходства европейских имперских держав в военных технологиях над местными силами. Она также отражала более широкий процесс колониального раздела Африки между европейскими державами в конце XIX века, известный как "гонка за Африку".

Британские моряки позируют с захваченной пушкой возле дворца султана / Архивная фотография

Британский протекторат над Занзибаром прекратил свое существование 10 декабря 1963 года. Тогда архипелаг обрел независимость и стал членом Содружества Наций.