Не выдержал даже Артем Пивоваров: вирусный тренд в тредсе успел возмутить сеть, и вот почему

На платформе тредс все чаще появляются сообщения, где пользователи обращаются к звездам с вопросом "сколько лайков нужно, чтобы получить бесплатный билет на концерт". Такие же просьбы все чаще адресуют различным брендам и магазинам.

Вы точно натыкались на сообщения в тредсе, где пользователи отмечают бренды или звезд и спрашивают, сколько лайков нужно, чтобы получить бесплатный товар или билет на концерт. Со временем такая схема начала настолько надоедать владельцам бизнеса, что они начали активно реагировать и комментировать этот тренд в соцсетях.

Подобная ситуация произошла и с Артемом Пивоваровым. 24 Канал подробнее расскажет об этом "тренде", который уже всех достал и то, как на него отреагировал сам артист и пользователи сети.

Почему этот тренд начинает раздражать пользователей сети?

Артем Пивоваров опубликовал в тредсе пост 18 марта 2026 года, в котором показал скриншот переписки из инстаграма: один из фанатов спрашивал, сколько нужно собрать лайков, чтобы получить бесплатный билет на его концерт во Львове.

Хотя некоторые артисты реагируют на подобные запросы положительно и даже соглашаются на такие "условия", Артем с этим не согласен. Артист спокойно, но четко дал понять, что не поддерживает такие тренды, и объяснил, что лайки не помогают приобрести технику для защитников Украины.

Переписка в инстаграме / фото с платформы тредс

Как отреагировали в сети на ответ Артема Пивоварова?

Реакция людей на эту ситуацию была преимущественно положительной: пользователи отмечали, что вопрос о "сколько нужно лайков" выглядит уже слишком привычным и даже наглым.

Реакция пользователей на пост Артема Пивоварова / скриншот с платформы тредс

Многие шутили, благодарили и подчеркивали, что это правильный шаг, который останавливает подобные флешмобы, которые давно вышли за пределы адекватности. Например, hankova_photographer вообще начала блокировать пользователей, которые пишут подобные просьбы.

Сначала это было, вроде ок , сейчас это меня максимально бесит. Не унижайтесь,

– пишет она в своем посте.

И, конечно, не обошлось без шуток: пользователи подхватили и перекрутили тренд с фразой "сколько нужно лайков", начав иронично использовать ее буквально везде.

Реакция на тренд / скриншот с платформы тредс

Реакция на тренд / скриншот с платформы тредс



Реакция на тренд / скриншот с платформы тредс

Какие еще интересные новинки стоит прочитать?