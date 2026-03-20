Не выдержал даже Артем Пивоваров: вирусный тренд в тредсе успел возмутить сеть, и вот почему
- На платформе тредс распространился тренд, где пользователи спрашивают у звезд, сколько лайков нужно для получения бесплатного билета на концерт.
- Артем Пивоваров критически отреагировал на этот тренд, отметив, что лайки не помогают в важных делах, как, например, приобретение техники для защитников Украины.
На платформе тредс все чаще появляются сообщения, где пользователи обращаются к звездам с вопросом "сколько лайков нужно, чтобы получить бесплатный билет на концерт". Такие же просьбы все чаще адресуют различным брендам и магазинам.
Вы точно натыкались на сообщения в тредсе, где пользователи отмечают бренды или звезд и спрашивают, сколько лайков нужно, чтобы получить бесплатный товар или билет на концерт. Со временем такая схема начала настолько надоедать владельцам бизнеса, что они начали активно реагировать и комментировать этот тренд в соцсетях.
Подобная ситуация произошла и с Артемом Пивоваровым. 24 Канал подробнее расскажет об этом "тренде", который уже всех достал и то, как на него отреагировал сам артист и пользователи сети.
Почему этот тренд начинает раздражать пользователей сети?
Артем Пивоваров опубликовал в тредсе пост 18 марта 2026 года, в котором показал скриншот переписки из инстаграма: один из фанатов спрашивал, сколько нужно собрать лайков, чтобы получить бесплатный билет на его концерт во Львове.
Хотя некоторые артисты реагируют на подобные запросы положительно и даже соглашаются на такие "условия", Артем с этим не согласен. Артист спокойно, но четко дал понять, что не поддерживает такие тренды, и объяснил, что лайки не помогают приобрести технику для защитников Украины.
Как отреагировали в сети на ответ Артема Пивоварова?
Реакция людей на эту ситуацию была преимущественно положительной: пользователи отмечали, что вопрос о "сколько нужно лайков" выглядит уже слишком привычным и даже наглым.
Многие шутили, благодарили и подчеркивали, что это правильный шаг, который останавливает подобные флешмобы, которые давно вышли за пределы адекватности. Например, hankova_photographer вообще начала блокировать пользователей, которые пишут подобные просьбы.
Сначала это было, вроде ок , сейчас это меня максимально бесит. Не унижайтесь,
– пишет она в своем посте.
И, конечно, не обошлось без шуток: пользователи подхватили и перекрутили тренд с фразой "сколько нужно лайков", начав иронично использовать ее буквально везде.
Часті питання
Почему пользователи начали раздражаться на просьбы о лайках для получения бесплатных товаров или билетов?
Пользователи начали раздражаться, потому что такие просьбы стали слишком привычными и даже наглыми – они потеряли новизну и адекватность, что заставило многих пользователей выражать свое недовольство.
Как Артем Пивоваров отреагировал на просьбу о лайках для бесплатного билета на концерт?
Артем Пивоваров спокойно, но четко выразил свое несогласие с таким трендом, отметив, что ругательства не помогают приобрести технику для защитников Украины, тем самым подчеркивая нецелесообразность таких запросов.
Какая была реакция сообщества на позицию Артема Пивоварова относительно тренда с лайками?
Реакция сообщества была преимущественно положительной – многие поддержали его позицию, отмечая, что это правильный шаг для остановки подобных флешмобов. Некоторые пользователи даже начали иронично использовать фразу 'сколько нужно лайков' в разных контекстах.