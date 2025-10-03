Несмотря на то, что искусственный интеллект стремительно развивается, существует профессия, которая, по словам основателя Microsoft Билла Гейтса, еще долго будет оставаться устойчивой к автоматизации. Он считает, что даже через сто лет эта сфера все еще будет нуждаться в человеческом вмешательстве.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Valley Vanguard.

Смотрите также Молодые специалисты массово отказываются от работы: что отпугивает более 50% представителей поколения Z

Какую профессию не может заменить ИИ?

По мнению Гейтса, в будущем искусственный интеллект повысит производительность людей и создаст больше возможностей для самореализации, но при условии, что человечество научится правильно им управлять.

Среди всех профессий, которые переосмысливаются, Гейтс выделяет программирование как такое, что всегда будет нуждаться в человеческом вмешательстве. Хотя ИИ способен генерировать базовый код и быстро отлаживать программы, настоящее программирование выходит за пределы механического набора инструкций.

ИИ не сможет заменить программистов / Фото Unsplash

Оно предполагает решение сложных проблем, принятие творческих решений и создание совершенно новых продуктов, а это требует интуиции, логики и воображения, которых машина в полной мере воспроизвести не может.

Многие программисты рассказывают о моментах вдохновения – неожиданные идеи или решения, появляющиеся благодаря чисто человеческому способу мышления. Именно такой инновационный подход, по мнению Гейтса, делает программистов незаменимыми даже в мире, где инструменты ИИ станут более совершенными.

Впрочем, программирование – не единственная профессия, сохраняющая устойчивость к автоматизации. Такие отрасли, как биотехнологии и энергетика, также полагаются на сложное человеческое суждение, которое невозможно просто передать машине.

ИИ активно меняет рынок труда / Фото Unsplash

Зато некоторые профессии, такие как административные должности или часть работы графических дизайнеров, все чаще выполняются ИИ, способным писать, планировать и создавать проекты нажатием одной кнопки.

Это не обязательно означает массовые сокращения рабочих мест, но свидетельствует о серьезной трансформации рынка труда. Будущее работы, вероятно, будет связано не с противостоянием ИИ, а с умением адаптироваться к нему. Речь идет об изучении новых инструментов, регулярном повышении квалификации и переосмыслении распределения задач между человеком и машиной.

Что известно о Билле Гейтсе?

Как пишет Biography, Билл Гейтс – предприниматель, филантроп и соучредитель корпорации Microsoft. В 1975 году он вместе с Полом Алленом основал компанию, которая благодаря инновациям, стратегическому подходу и настойчивой бизнес-тактике впоследствии стала крупнейшим в мире разработчиком программного обеспечения. Это принесло Гейтсу статус одного из самых богатых людей планеты.

Билл Гейтс / Фото с Facebook

Он оставил пост генерального директора Microsoft в 2000 году и в том же году вместе с тогдашней женой основал Фонд Билла и Мелинды Гейтс (ныне Фонд Гейтс). Супруги прожили в браке 27 лет и объявили о разводе в 2021 году.

Какие профессии может заменить ИИ, по мнению создателя ChatGPT?