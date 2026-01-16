Ее слушали более 5 миллиардов раз: какая песня стала самой популярной на Spotify

Канадский артист The Weeknd стал первым исполнителем, чей трек набрал 5 миллиардов прослушиваний на Spotify. На достижение этого рекорда ему понадобилось чуть менее 6 лет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Книгу рекордов Гиннеса".

Смотрите также Действительно ли Carol of the Bells – то же, что и "Щедрик": как украинская мелодия покорила мир

Какой хит The Weeknd слушали миллиарды раз?

The Weeknd вошел в историю как первый артист, чья песня набрала 5 миллиардов прослушиваний на Spotify. Говорится о хите "Blinding Lights".

Песня вышла еще 29 ноября 2019 года и является вторым синглом с четвертого студийного альбома исполнителя "After Hours". Достижение 5 миллиардов прослушиваний также закрепило за "Blinding Lights" статус самой популярной песни в истории Spotify.

The Weeknd – "Blinding Lights": смотрите видео

Интересно, что этот рекорд композиция обновляла неоднократно. Впервые это произошло в январе 2023 года она обошла "Shape of You" Эда Ширана, которая удерживала лидерство с 2017 года.

"Blinding Lights" имеет и ряд других достижений. В частности, песня провела 57 недель в топ-10 американского чарта Billboard Hot 100 и 43 недели в топ-5, что является абсолютными рекордами для одной песни.

Какую песню на Spotify прослушали больше всего раз за один день?

Как пишет Variety, Тейлор Свифт снова вписала свое имя в историю Spotify после релиза нового альбома "The Life of a Showgirl", который увидел свет в пятницу, 3 октября.

У Spotify сообщили, что главный сингл "The Fate of Ophelia" установил рекорд, став самой прослушиваемой песней за первые сутки в истории сервиса. До этого рекорд также принадлежал Свифт.

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia": смотрите видео

В апреле 2024 года ее трек "Fortnight" собрал более 25 миллионов прослушиваний за один день. Тогда певица опередила Адель, чья композиция "Easy on Me" в октябре 2021 года набрала почти 20 миллионов стримов.

Какая песня является самой длинной в мире?