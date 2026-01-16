Її слухали понад 5 мільярдів разів: яка пісня стала найпопулярнішою на Spotify
- The Weeknd став першим виконавцем, чий трек набрав 5 мільярдів прослуховувань на Spotify, і це стало найпопулярнішою піснею в історії платформи.
- Тейлор Свіфт встановила рекорд найпрослуховуванішої пісні за першу добу на Spotify з синглом "The Fate of Ophelia" з альбому "The Life of a Showgirl".
Канадський артист The Weeknd став першим виконавцем, чий трек набрав 5 мільярдів прослуховувань на Spotify. На досягнення цього рекорду йому знадобилося трохи менше ніж 6 років.
Який хіт The Weeknd слухали мільярди разів?
The Weeknd увійшов в історію як перший артист, чия пісня набрала 5 мільярдів прослуховувань на Spotify. Мовиться про хіт "Blinding Lights".
Пісня вийшла ще 29 листопада 2019 року та є другим синглом з четвертого студійного альбому виконавця "After Hours". Досягнення 5 мільярдів прослуховувань також закріпило за "Blinding Lights" статус найпопулярнішої пісні в історії Spotify.
The Weeknd – "Blinding Lights": дивіться відео
Цікаво, що цей рекорд композиція оновлювала неодноразово. Вперше це відбулося у січні 2023 року вона обійшла "Shape of You" Еда Ширана, яка утримувала лідерство з 2017 року.
"Blinding Lights" має й низку інших досягнень. Зокрема, пісня провела 57 тижнів у топ-10 американського чарту Billboard Hot 100 та 43 тижні у топ-5, що є абсолютними рекордами для однієї пісні.
Яку пісню на Spotify прослухали найбільше разів за один день?
Як пише Variety, Тейлор Свіфт знову вписала своє ім'я в історію Spotify після релізу нового альбому "The Life of a Showgirl", який побачив світ у п'ятницю, 3 жовтня.
У Spotify повідомили, що головний сингл "The Fate of Ophelia" встановив рекорд, ставши найпрослуховуванішою піснею за першу добу в історії сервісу. До цього рекорд також належав Свіфт.
Taylor Swift – "The Fate of Ophelia": дивіться відео
У квітні 2024 року її трек "Fortnight" зібрав понад 25 мільйонів прослуховувань за один день. Тоді співачка випередила Адель, чия композиція "Easy on Me" у жовтні 2021 року набрала майже 20 мільйонів стримів.
Яка пісня є найдовшою у світі?
Композиція Shri Ram Charit Manas є найдовшою піснею у світі. Вона триває 138 годин 41 хвилину й 20 секунд.
Ідею перевершити світовий рекорд у музиканта Джагадіша Піллаї з'явилася ще у 2016 році, після чого почав шукати відповідну літературну основу для майбутнього твору. Запис і зведення масштабної композиції розтягнулися приблизно на чотири роки.
Процес створення суттєво ускладнила пандемія коронавірусу, через яку роботу доводилося неодноразово призупиняти. Основою рекордної пісні стала епічна поема "Рамачарітаманаса", написана індійським поетом XVI століття Тулсідасом.