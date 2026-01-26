"Это 10 из 10": какие украинские блюда покорили британца с первого раза

В сети стало популярным видео, в котором украинка вместе со своим парнем-британцем посетили заведение украинской кухни в Лондоне. После дегустации традиционных блюд иностранец выставил собственные оценки.

Англичанин попробовал классические украинские блюда и честно оценил каждое из них по десятибалльной шкале. Соответствующее видео опубликовали в TikTok-аккаунте @lukeandvaleriia.

Какие украинские блюда для британца были самые вкусные?

Начали дегустацию с кваса. Напиток получил от британца 8 баллов из 10. Однако настоящим открытием вечера стал борщ со сметаной и пампухом. Блюдо иностранец оценил на максимальные 10/10.

Вареники также пришлись британцу по вкусу. Они получили 9 баллов из 10. Зато голубцы не смогли повторить успех предыдущих позиций и получили лишь 6/10.

Британец впервые пробует украинские блюда: смотрите видео

На удивление, 6 баллов из 10 получили и сырники. Завершил дегустацию классический медовик, который без колебаний получил 10/10.

Видео собрало десятки тысяч просмотров и вызвало оживленные дискуссии в комментариях. Пользователи спорят относительно оценок, делятся собственными гастрономическими предпочтениями и шутят, что после этой дегустации британец "точно уже наш".

Как украинка поразила Британию на кулинарном шоу?

Как сообщает BBC, Наталья Ричардсон произвела сильное впечатление на Великобританию, приняв участие в кулинарном шоу Great British Bake Off. Своим талантом она быстро завоевала симпатии как зрителей, так и жюри.

Одной из самых ярких ее работ стал торт в форме карты Украины, который особенно поразил британскую публику.

Торт, который покорил Британию / Фото с Instagram-страницы украинки

Известно, что Наталья родилась в Донецкой области, а после начала войны переехала в Киев. С началом полномасштабного вторжения она выехала в Великобританию, где встретила своего будущего мужа Гарри и вышла за него замуж. Именно он и подал заявку на участие жены в популярном кулинарном шоу.

По словам Натальи, для нее это была возможность показать Украину не только через призму войны и боли, но и продемонстрировать "как мы готовим, какая у нас искренняя душа, какие мы классные люди".

За торт в форме карты Украины Ричардсон получила награду "Звездный пекарь". Кроме этого, она стала первой украинкой, которая приняла участие в шоу Great British Bake Off.

Какое обычное блюдо в Украине удивило британку?