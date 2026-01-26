Англичанин попробовал классические украинские блюда и честно оценил каждое из них по десятибалльной шкале. Соответствующее видео опубликовали в TikTok-аккаунте @lukeandvaleriia.
Какие украинские блюда для британца были самые вкусные?
Начали дегустацию с кваса. Напиток получил от британца 8 баллов из 10. Однако настоящим открытием вечера стал борщ со сметаной и пампухом. Блюдо иностранец оценил на максимальные 10/10.
Вареники также пришлись британцу по вкусу. Они получили 9 баллов из 10. Зато голубцы не смогли повторить успех предыдущих позиций и получили лишь 6/10.
Британец впервые пробует украинские блюда: смотрите видео
На удивление, 6 баллов из 10 получили и сырники. Завершил дегустацию классический медовик, который без колебаний получил 10/10.
Видео собрало десятки тысяч просмотров и вызвало оживленные дискуссии в комментариях. Пользователи спорят относительно оценок, делятся собственными гастрономическими предпочтениями и шутят, что после этой дегустации британец "точно уже наш".
Как украинка поразила Британию на кулинарном шоу?
Как сообщает BBC, Наталья Ричардсон произвела сильное впечатление на Великобританию, приняв участие в кулинарном шоу Great British Bake Off. Своим талантом она быстро завоевала симпатии как зрителей, так и жюри.
Одной из самых ярких ее работ стал торт в форме карты Украины, который особенно поразил британскую публику.
Торт, который покорил Британию / Фото с Instagram-страницы украинки
Известно, что Наталья родилась в Донецкой области, а после начала войны переехала в Киев. С началом полномасштабного вторжения она выехала в Великобританию, где встретила своего будущего мужа Гарри и вышла за него замуж. Именно он и подал заявку на участие жены в популярном кулинарном шоу.
По словам Натальи, для нее это была возможность показать Украину не только через призму войны и боли, но и продемонстрировать "как мы готовим, какая у нас искренняя душа, какие мы классные люди".
За торт в форме карты Украины Ричардсон получила награду "Звездный пекарь". Кроме этого, она стала первой украинкой, которая приняла участие в шоу Great British Bake Off.
Какое обычное блюдо в Украине удивило британку?
Британская блогер Элли Балика рассказала, что в Великобритании утка считается дорогим и изысканным блюдом, которое обычно подают только в ресторанах. В то же время после переезда в Украину она увидела совсем другое отношение к этому мясу.
Некоторое время блогерша жила в селе вместе с семьей мужа, где в хозяйстве держали около 30 уток. Поэтому зимой блюда из утки появлялись на столе почти через день.
По словам Элли, ее мама была поражена такой "роскошью", ведь за все время пребывания в Украине ела утку несколько раз, тогда как сама блогерша на тот момент уже успела от нее устать. Она подытожила, что в Англии утка является деликатесом, а в Украине - обычной повседневной едой.