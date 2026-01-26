Англієць скуштував класичні українські страви та чесно оцінив кожну з них за десятибальною шкалою. Відповідне відео опублікували в TikTok-акаунті @lukeandvaleriia.

Дивіться також Не лише "Київський": які є фірмові торти в різних містах України

Які українські страви для британця були найсмачніші?

Розпочали дегустацію з квасу. Напій отримав від британця 8 балів із 10. Однак справжнім відкриттям вечора став борщ зі сметаною та пампухом. Страву іноземець оцінив на максимальні 10/10.

Вареники також припали британцю до смаку. Вони отримали 9 балів із 10. Натомість голубці не змогли повторити успіх попередніх позицій і отримали лише 6/10.

Британець вперше куштує українські страви: дивіться відео

На диво, 6 балів із 10 отримали й сирники. Завершив дегустацію класичний медовик, який без вагань отримав 10/10.

Відео зібрало десятки тисяч переглядів та викликало жваві дискусії в коментарях. Користувачі сперечаються щодо оцінок, діляться власними гастрономічними вподобаннями та жартують, що після цієї дегустації британець "точно вже наш".

Як українка вразила Британію на кулінарному шоу?

Як повідомляє BBC, Наталія Річардсон справила сильне враження на Велику Британію, взявши участь у кулінарному шоу Great British Bake Off. Своїм талантом вона швидко завоювала симпатії як глядачів, так і журі.

Однією з найяскравіших її робіт став торт у формі карти України, який особливо вразив британську публіку.

Торт, який підкорив Британію / Фото з Instagram-сторінки українки

Відомо, що Наталія народилася в Донецькій області, а після початку війни переїхала до Києва. З початком повномасштабного вторгнення вона виїхала до Великої Британії, де зустріла свого майбутнього чоловіка Гаррі та вийшла за нього заміж. Саме він і подав заявку на участь дружини в популярному кулінарному шоу.

За словами Наталії, для неї це була нагода показати Україну не лише через призму війни й болю, а й продемонструвати "як ми готуємо, яка в нас щира душа, які ми класні люди".

За торт у формі карти України Річардсон отримала відзнаку "Зірковий пекар". Окрім цього, вона стала першою українкою, яка взяла участь у шоу Great British Bake Off.

Яка звичайна страва в Україні здивувала британку?