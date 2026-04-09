Британка попробовала приготовить украинскую паску и была шокирована рецептом

Британская блогерша попробовала приготовить украинскую традиционную пасху и быстро поняла, что процесс приготовления не такой легкий, как кажется.

Британская блогерка, которая попала в Google Ellie поделилась в инстаграме видео о своем опыте приготовления украинской традиционной паски. Но, читая рецепт, имела много вопросов и недоразумений. Самые интересные детали рассказываем ниже.

Почему британская блогерша была удивлена, готовя украинскую паску?

Она пользовалась украинской книгой рецептов, но была удивлена тем, что большинство инструкций были "размыты", точных граммов для теста не было, а время "расстойки" теста только ограничивался фразой "в теплом месте".

Блогерша пришла к выводу, что в украинской кулинарии много делается "по ощущениям", то есть "на глаз". Украинцы под постом активно поддержали ее наблюдения, рассказывая собственные истории и подтверждая, что приготовление паски в Украине часто больше искусство, чем точная наука.

Украинцы в комментариях под видео Элли / скриншот из инстаграма



"Добро пожаловать в наш мир "семейных рецептов", Элли. То, что меня действительно сводит с ума – это замеры! Все делается вручную. Или по стаканам. И мой любимый "царский стакан". Это стакан, изготовлен еще до 1917 года. Немного короче обычного советского стакана. Только у моей бабушки был такой стакан. Мы все боялись даже касаться его, потому что заменить его невозможно"

Украинцы сами иногда смеются над этим: когда хочется приготовить что-то по рецептам родителей или бабушки, всегда возникает одна и та же проблема – точные замеры никогда не указаны. Все делается "на глаз" или "по ощущениям".

