Во время, когда большинство людей проводит часы, листая ленты соцсетей, все больше пользователей задумываются, чем можно заняться без телефонов. В этой статье мы подобрали самые интересные идеи.

На платформе тредс под постом dashakarata украинцы поделились, чем занимаются в свободное время, чтобы хотя бы на некоторое время отложить телефон и отдохнуть от экрана.

Чем заняться в свободное время, чтобы не сидеть в телефоне?

Среди ответов нашлось немало интересных идей: от творчества и прогулок до путешествий по рекам. Вот несколько занятий, которые чаще всего упоминали в комментариях:

Творчество и искусство

Некоторые пользователи рассказали, что рисуют акварелью или создают детальные иллюстрации обычной шариковой ручкой. Другие занимаются керамикой, делают коллажи из стикеров и декоративной бумаги или ведут личные дневники и читательские заметки.

Можно заняться рисованием / фото elishas_art_original

Чтение и работа с бумагой

Среди популярных вариантов – чтение бумажных книг, ведение планеров и дневников. Некоторые даже упоминал о копировании старых текстов или работу с архивными материалами.

Фотография без цифровых технологий

Пользователи также рассказали о пленочной фотографии – от съемки на аналоговые камеры до самостоятельной проявки пленки и оптической печати фотографий.

Активный отдых

Многие выбирают простые вещи: прогулки, наблюдение за природой, катание на лодках или гребля по рекам. Некоторые даже организуют путешествия по украинским водным маршрутам.

Хобби для терпеливых

Кто-то признался, что проводит часы, собирая сложные модели из мелких деталей по инструкциям на сотни страниц.



Можно собрать Lego / фото korenevgram

Уютные домашние занятия

Среди ответов также были выращивание растений, прослушивание виниловых пластинок, обустройство дома или просто спокойное время с домашними любимцами.

Время с семьей

Также на платформе Quora многие отмечают простую, но часто забытую вещь – время с семьей. В повседневном ритме люди нередко забывают, что общение с близкими – одна из самых ценных вещей.

Если есть возможность и немного свободного времени, стоит провести его с семьей: устроить совместный ужин, зайти в гости к родственникам или друзьям, прогуляться вместе или просто позвонить тем, с кем давно не общались. Даже несколько часов живого общения без телефонов могут подарить больше эмоций и тепла, чем долгий вечер в ленте соцсетей.

