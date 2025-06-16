Эффективна ли четырехдневная рабочая неделя: что показало исследование

В мире все больше компаний переходят на четырехдневную рабочую неделю. Ученые исследовали, как это влияет на сотрудников.

Четырехдневная рабочая неделя может быть не только реалистичным, но и эффективным вариантом организации труда – при условии, что компании внедряют его осознанно и системно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на результаты масштабного исследования проекта InnovaWorking, которые были представлены в Европейском парламенте.

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Что известно об этом

В проекте приняли участие компании из шести европейских стран, среди которых Испания, Франция и Нидерланды. Результаты показали, что инновационные подходы к графику – в частности сокращенная рабочая неделя, гибкие часы и удаленная работа – действительно способствуют повышению производительности, уменьшению текучести кадров и лучшему балансу между работой и личной жизнью.

Руководитель исследования Ана Белен Муньос Руис отметила:

Эти форматы работают, особенно если бизнес искренне заинтересован в таких изменениях". При этом успешность внедрения часто зависит от того, насколько развита в стране система коллективных переговоров. Во Франции или Испании, где такие механизмы устоявшиеся, новые форматы активно распространяются. В Ирландии или Венгрии – внедрение инициируют отдельные компании.

Исследователи также обратили внимание на демографический контекст: учитывая старение населения в Европе, четырехдневная неделя может стать дополнительным стимулом для пожилых работников оставаться в профессии дольше.



Ученые исследуют четырехдневную рабочую неделю / Фото Pexels

К слову, Днепровская IT-компания You are launched официально перешла на четырехдневную рабочую неделю после тестирования в 2022 году. Компания оценивает эффективность по критериям производительности команды, финансовыми результатами и уровнем удовлетворенности клиентов, веря, что дополнительный выходной способствует лучшим решениям.