Четырехдневная рабочая неделя становится реальностью: в каких странах она уже работает

В мире растет количество сторонников официального внедрения четырехдневной рабочей недели. В некоторых странах она уже закреплена на законодательном уровне для отдельных категорий госслужащих.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Condé Nast Traveler.

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Что известно о движении 4 Day Week Global

Движение за введение четырехдневной рабочей недели возглавляет организация 4 Day Week Global, которая в конце 2023 года начала свою кампанию в Германии.

Активисты продвигают принцип "100-80-100", предусматривающий сохранение 100% заработной платы, сокращение рабочего времени до 80% и 100% производительности.

Движение вдохновляется успешными экспериментами с короткой рабочей неделей в Великобритании, Испании и Португалии. Они продемонстрировали, что работники, работая немного меньше, стали более довольными балансом между личной жизнью и работой, а потому работают эффективнее, выполняя то же количество работы за меньшее количество рабочих часов.

В публикации также анализируется опыт 10 стран, которые в разных формах тестировали сокращенную рабочую неделю.

В мире активно переходят на 4-дневную рабочую неделю / Фото Unsplash

Какие страны тестировали и внедрили четырехдневку

Япония. С апреля 2025 года в Токио государственные служащие будут работать по 4-дневному графику. Инициатива, объявлена в декабре 2024 года, направлена на решение проблемы низкой рождаемости и предотвращения случаев преждевременной смерти от переутомления.

Бельгия. Это первая европейская страна, которая в 2022 году на законодательном уровне внедрила 4-дневную рабочую неделю в рамках усилий восстановления после пандемии. Работники, по-прежнему, обязаны отрабатывать 40 часов в неделю, однако могут распределять их так, чтобы работать только четыре дня.

Германия. В рамках шестимесячного эксперимента 41 компания испытала 4-дневную рабочую неделю в 2023 – 2024 годах. Результаты оказались настолько положительными, что 73% компаний решили продолжить эту практику после завершения программы.

Все больше стран тестируют 4-дневную рабочую неделю / Фото Unsplash

Исландия. Тестирование сокращенной рабочей недели продолжалось с 2015 до 2019 года. В конце концов к 2022 году более 51% исландских работников перешли на 4-дневную рабочую неделю, что способствовало улучшению их благосостояния и повышению производительности.

Дания. Хотя официально страна не внедряла 4-дневную рабочую неделю, средняя продолжительность рабочей недели здесь и без того составляет всего 37 часов.

Австралия. В августе 2022 года 26 австралийских компаний начали тестирование 4-дневной рабочей недели в рамках пилотной программы.

Испания. В 2023 году в Валенсии провели эксперимент с 4-дневным графиком, который охватил 360 000 работников. Сейчас правительство запускает трехлетнюю программу, что должно поощрить компании к внедрению этой модели.

4-дневная рабочая неделя повышает производительность работников / Фото Unsplash

ОАЭ. В январе 2022 года город Шарджа стал первым в стране, который перевел государственных служащих на 4-дневную рабочую неделю. Это вызвало дискуссии о возможности более широкого развертывания этой практики.

Нидерланды. В этой стране самая короткая средняя рабочая неделя в мире – 29 часов. Законодательство позволяет работникам выбирать неполный рабочий день, если работодатель не сможет предоставить "существенных деловых причин" против этого.

Великобритания. Эксперимент с 4-дневной рабочей неделей в 2022 году стал крупнейшим в мире. В нем приняли участие более 60 компаний и почти 3 000 работников. Благодаря успеху инициативы многие компании ввели эту модель на постоянной основе. Великобритания продемонстрировала, что пробная модель успешна для всех типов бизнеса: от продовольственных магазинов до технологических фирм.