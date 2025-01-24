Не уровень зарплаты: стало известно, что работники во всем мире больше всего ценят в работе

Баланс между работой и личной жизнью стал главным приоритетом для работников во всем мире, опередив уровень зарплаты. Это подтверждают результаты ежегодного глобального исследования компании Randstad, которое охватило 26 тысяч сотрудников из 35 стран.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Впервые за 22 года проведения исследования именно баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью вышел на первое место среди ключевых факторов, которые влияют на мотивацию работников.

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Что работники больше всего ценят на работе

Согласно опросу, 83% респондентов считают баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью важнейшим при выборе или сохранении работы. Кроме того, для сотрудников по всему миру имеют значение стабильность работы (83%) и уровень заработной платы (82%).

Сегодня работа – это не только о деньгах. Работники ищут возможностей совмещать карьеру с личными стремлениями и обстоятельствами,

– заявил генеральный директор компании, проводившей опрос, Сандер ван 'т Норденде.

Исследование также подчеркивает рост популярности гибкого режима работы:

65% работников рассказали, что могут самостоятельно выбирать удобный график, тогда как в 2024 году таких было 57%;

60% респондентов имеют возможность работать с любого места (ранее этот показатель составлял 51%).

Работники изменили свои приоритеты при выборе работы / Фото Pexels

Особенно важным баланс между работой и личной жизнью является для представителей поколения Z (74%), тогда как старшие работники (Baby Boomers) до сих пор больше ориентируются на уровень зарплаты (87%).

Несмотря на гибкие условия, 83% опрошенных ожидают, что работодатели будут создавать атмосферу сообщества на рабочем месте. Более половины (55%) готовы уволиться, если не чувствуют себя частью коллектива. В прошлом году таких было 37%.