Чудеса медицины и глобальные изменения климата: прогноз ИИ на ближайшие 10 лет
- Искусственный интеллект интегрируется в повседневную жизнь, помогая в медицине, образовании и сельском хозяйстве.
- Ожидаются изменения в климате и энергосистемах, с акцентом на возобновляемые источники энергии и новые политические союзы.
Искусственный интеллект развивается очень стремительно. Он меняет различные сферы жизни, поэтому неудивительно, что он может предвидеть определенные процессы.
Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью привычной жизни. Журналисты 24 Канала спросили у ChatGPT, каким он видит мир через 10 лет, то есть в 2035 году.
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ИИ – помощник
Одним из предсказаний является привлечение искусственного интеллекта к повседневной жизни.
Он помогает врачам ставить точные диагнозы еще до появления симптомов, ведет за руку школьников в виртуальных классах, и даже подсказывает фермерам, когда сажать урожай, ориентируясь на прогнозируемые изменения климата,
– объяснил ChatGPT.
По его словам, компьютеры, работающие на квантовых принципах, не заменят классические, но они будут решать задачи, которые ранее казались невозможными.
ИИ станет помощником / Фото Pexels
Люди все чаще будут работать в виртуальных офисах - не просто через Zoom, а в полноценной цифровой среде, где коллега из Токио сидит рядом с тобой за виртуальным столом. Также он прогнозирует появление роботов, которые будут работать не просто как машины, а как что-то почти живое.
Глобальные изменения климата
Мир все сильнее будет ощущать последствия климатических изменений. Там, где когда-то были зеленые равнины, начнутся засухи.
Государства будут строить новые типы энергосистем – на базе солнца, ветра, водорода – и отказываются от ископаемого топлива. В то же время политическая карта изменится: возникнут новые союзы и конфликты вокруг климатических и технологических вызовов,
– объяснил ChatGPT.
Медицина будет делать настоящие чудеса. Ученые будут выращивать человеческие органы, а терапии на базе редактирования генов позволяют вылечить болезни, которые еще в 2025 считались неизлечимыми.
Искусственный интеллект вытесняет женщин с рынка труда, особенно в профессиях, легко автоматизируемых, с риском замены до 10% рабочих мест в странах с высоким уровнем дохода. ИИ не может полностью заменить человеческие навыки, такие как критическое мышление и эмпатия.