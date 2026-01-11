5 необычных блюд украинской кухни XIX века: что когда-то ели крестьяне
- В XIX веке крестьяне употребляли простые блюда, такие как кваша, лемишка, кислая ячменная каша, тетеря и соломаха.
- Эти блюда имели специфические вкусы, часто были кисло-сладкими или скользкими, и готовились из доступных ингредиентов, таких как мука, кипяток, солод и квас.
Нынешняя украинская кухня способна поразить любого своими вкусами и подачей. В XIX веке господа ели заморские блюда с изысканными блюдами, а простые крестьяне чаще всего употребляли простую и однообразную пищу.
Рацион крестьян составляли густые каши, испеченный хлеб или вареные овощи, пишет 24 Канал со ссылкой на "Главред". Блюда не удивляли вкусами, но хорошо насыщали и давали силы для труда. Сейчас эта пища для нас может казаться довольно необычной.
Что когда-то ели украинцы?
Кваша – кислый мусс
Украинское блюдо кваша уже почти исчезло из быта. Основой была ржаная или гречневая мука с добавлением солода. В смесь заливали кипяток, оставляли в тепле, а тогда доваривали до густой массы. В результате получалось блюдо с резким кисло-сладким вкусом и скользкой консистенцией. Крестьяне ели его холодным с добавлением различных ягод.
Лемишка
Блюдо готовили из поджаренной гречневой муки, которую заваривали кипятком до густого состояния. Сваренная лемишка была такой густой, что в ней могла стоять ложка. Для лучшего вкуса блюдо приправляли шкварками.
Блюдо лемишка / Фото из Википедии
Кислая ячменная каша
В пост крестьяне ели кислую ячменную кашу. Сваренную крупу пересыпали солодом, заливали хлебным квасом и оставляли бродить в тепле. В результате получалась холодная и кисловатая каша с кислым вкусом. Сочетание зерна и кваса создавало резкий вкус для любителей квашеных продуктов.
Тетеря – казацкое блюдо
Это блюдо очень любили казаки. Это была жидкая каша из ржаной муки, сваренная на воде или на рыбном отваре. Часто к этому блюду добавляли пшено. Тетеря напоминала сероватую болтушку, а без зажарки и шкварок была просто клейкой и без вкуса.
Соломаха – жидкое тесто
В быту это блюдо было очень простым. Ржаную муку разводили водой до жидкой консистенции и проваривали. Тогда приправляли маслом, чесноком или смальцем. Соломаха без заправки имела мучнистый и сырой привкус.
Как делают качанную кашу?
Качанная каша – это традиционное украинское блюдо, для приготовления которой нужно пшено, яйца и мука, говорится в блоге fermerka.ua Процесс приготовления достаточно длительный. Для того, чтобы сделать качан каши нужны мука и яйца. Блюдо хорошо сочетается с грибами, мясом или сыром.
Часті питання
Какие основные ингредиенты использовались для приготовления кваши?
Основой для приготовления кваши была ржаная или гречневая мука с добавлением солода. Смесь заливали кипятком и оставляли в тепле, а затем доваривали до густой массы.
Как готовили традиционное украинское блюдо тетерю?
Тетеря - это жидкая каша из ржаной муки, сваренная на воде или на рыбном отваре. Часто к ней добавляли пшено. Без зажарки и шкварок блюдо было клейким и безвкусным.
Что такое кочанная каша и с чем ее сочетают?
Качанная каша - это традиционное украинское блюдо, для приготовления которого используют пшено, яйца и муку. Она хорошо сочетается с грибами, мясом или сыром.