5 необычных блюд украинской кухни XIX века: что когда-то ели крестьяне

Нынешняя украинская кухня способна поразить любого своими вкусами и подачей. В XIX веке господа ели заморские блюда с изысканными блюдами, а простые крестьяне чаще всего употребляли простую и однообразную пищу.

Рацион крестьян составляли густые каши, испеченный хлеб или вареные овощи, пишет 24 Канал со ссылкой на "Главред". Блюда не удивляли вкусами, но хорошо насыщали и давали силы для труда. Сейчас эта пища для нас может казаться довольно необычной.

Что когда-то ели украинцы?

Кваша – кислый мусс

Украинское блюдо кваша уже почти исчезло из быта. Основой была ржаная или гречневая мука с добавлением солода. В смесь заливали кипяток, оставляли в тепле, а тогда доваривали до густой массы. В результате получалось блюдо с резким кисло-сладким вкусом и скользкой консистенцией. Крестьяне ели его холодным с добавлением различных ягод.

Лемишка

Блюдо готовили из поджаренной гречневой муки, которую заваривали кипятком до густого состояния. Сваренная лемишка была такой густой, что в ней могла стоять ложка. Для лучшего вкуса блюдо приправляли шкварками.



Блюдо лемишка / Фото из Википедии

Кислая ячменная каша

В пост крестьяне ели кислую ячменную кашу. Сваренную крупу пересыпали солодом, заливали хлебным квасом и оставляли бродить в тепле. В результате получалась холодная и кисловатая каша с кислым вкусом. Сочетание зерна и кваса создавало резкий вкус для любителей квашеных продуктов.

Тетеря – казацкое блюдо

Это блюдо очень любили казаки. Это была жидкая каша из ржаной муки, сваренная на воде или на рыбном отваре. Часто к этому блюду добавляли пшено. Тетеря напоминала сероватую болтушку, а без зажарки и шкварок была просто клейкой и без вкуса.

Соломаха – жидкое тесто

В быту это блюдо было очень простым. Ржаную муку разводили водой до жидкой консистенции и проваривали. Тогда приправляли маслом, чесноком или смальцем. Соломаха без заправки имела мучнистый и сырой привкус.

Как делают качанную кашу?

Качанная каша – это традиционное украинское блюдо, для приготовления которой нужно пшено, яйца и мука, говорится в блоге fermerka.ua Процесс приготовления достаточно длительный. Для того, чтобы сделать качан каши нужны мука и яйца. Блюдо хорошо сочетается с грибами, мясом или сыром.

