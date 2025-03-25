Кейт Миддлтон назвала свою любимую закуску

Предпочтения в еде присущи всем, поэтому неудивительно, что даже представители королевской семьи Великобритании имеют любимые блюда. В частности, говорится также о закусках.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон уделяет большое внимание здоровому образу жизни, и это отражается в ее пищевых предпочтениях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Что выбирает Кейт Миддлтон

Одной из ее любимых закусок являются оливки – продукт, который она полюбила еще в детстве.

Во время визита в больницу Грейт-Ормонд-стрит в 2018 году Кейт рассказала маленькому пациенту, что еще с детства любила оливки. Как оказалось, ее дочь, принцесса Шарлотта, также их обожает.

Оливки – это не только вкусный, но и очень полезный продукт. Они содержат:

Полезные жиры, которые поддерживают здоровье сердца.

Антиоксиданты, замедляющие старение клеток.

Витамин Е, важный для кожи и иммунной системы.



Оливки – любимая закуска Кейт Миддлтон / Фото Pexels

Кроме оливок, принцесса Кейт предпочитает и другие здоровые закуски, такие как ягоды годжи, папайя, сырые фрукты и овощи.

Ее выбор подтверждает, что здоровые перекусы могут быть не только полезными, но и вкусными.

Король Чарльз добавляет мед в чай и кофе вместо сахара, отдавая предпочтение этому подсластителю. Его любимый чай – Дарджилинг с молоком и медом, причем мед может быть от его собственных пчел.