Что ели на Рождество Тарас Шевченко и Леся Украинка: эти блюда готовили столетия назад

Совсем скоро в Украине будут отмечать Рождество. На этот праздник готовят специфические блюда, однако сто лет назад меню значительно отличалось от того, что мы знаем сегодня.

Были обязательные блюда: борщ, кутья и узвар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraph.

Что готовили на Рождество сто лет назад?

Уже известные нам 12 постных блюд появились позже, а 100 лет назад меню было другим. В частности, на столе было много сладкого: пирники (медовое тесто). Именно запах медового теста считался символом Рождества в то время.

На Сочельник хозяйки также ставили на стол голубцы из картофеля и крижалки (особая квашеная капуста, которая не была сырой, а предварительно варилась). Также готовили салаты, в частности простую, но изысканную салатку из картофеля и сельди с добавлением яблока.

Часто на столе можно было встретить котлеты из фасоли, разнообразные пирожки с постными начинками и вареники.

Кроме этого, есть свидетельства о том, что тогда готовили грибные галушки, миндальный суп и медовик. Эти три блюда являются специфическими и на самом деле малоизвестными, однако именно их рецепты сохраняются в старинных кулинарных книгах.

Грибные клецки часто добавляли к борщу, потому что так они были вкуснее всего. А миндальная зупа – наверное, то, что вызывает больше всего вопросов, – это десертная кремообразная похлебка. ее часто готовили в домах интеллигенции и духовенства.



Зупа миндальная / Фото Наталья Гресько

Употребляли ли украинцы алкоголь?

В то время отношение к алкогольным напиткам было очень взвешенное.

В обществе никогда нельзя много пить, хотя бы вина и наливки были лучшей марки. Так же невежливо провозглашать антиалкогольные принципы там, где другие пьют,

– говорится в книге "Новая хата".

Алкогольные напитки, которые пили 100 лет назад, к сожалению, в основном забыты, однако в то время особенно популярными были также и ликеры.

