Какое простое, но любимое блюдо принца Гарри шеф-повар научился готовить специально для него

Королевская семья Великобритании всегда находится в центре внимания. Неудивительно, что гастрономические предпочтения также вызывают интерес.

Например, принц Гарри также имеет любимое блюдо. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Что любит есть принц Гарри?

Каждый член королевской семьи Великобритании имеет свои предпочтения в еде. Принц Гарри и принц Уильям очень любят пиццу.

Они особенно любили это блюдо, когда были детьми. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказывал, что начал готовить пиццу только после переезда в Кенсингтонский дворец. Это как раз и было связано с тем, что Гарри и Уильям особенно любили пиццу.



Принц Гарри любит есть пиццу / Фото Pexels

Предпочтения членов королевской семьи часто довольно простые, хотя они, очевидно, имели возможность попробовать различные блюда. В частности, в изящные образцы различных кухонь мира.

Что ест Кейт Мидлтон?

Совсем не секрет, что Кейт Мидлтон любит готовить, однако некоторые блюда она все чаще выбирает в заведениях. Любимой едой, которую она чаще всего заказывает является карри с курицей.

Оно имеет особый насыщенный сливочный вкус из-за секретного ингредиента – коксовое молоко. В то же время Кейт Мидлтон рассказала. что в целом предпочитает острые блюда, а карри навевает ей также ностальгию, пишет Express.

