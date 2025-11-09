Яку просту, але улюблену страву принца Гаррі шеф-кухар навчився готувати спеціально для нього

Королівська родина великої Британії завжди перебуває у центрі уваги. Не дивно, що гастрономічні вподобання також викликають інтерес.

Наприклад, принц Гаррі також має улюблену страву. Про це пише 24 Канал із посиланням на Mirror.

Що любить їсти принц Гаррі?

Кожен член королівської родини Великої Британії має свої вподобання в їжі. Принц Гаррі та принц Вільям дуже люблять піцу.

Вони особливо полюбляли цю страву, коли були дітьми. Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді розповідав, що почав готувати піцу тільки після переїзду до Кенсінгтонського палацу. Це якраз і було пов'язано із тим, що Гаррі та Вільям особливо любили піцу.



Принц Гаррі любить їсти піцу / Фото Pexels

Вподобання членів королівської родини часто доволі прості, хоч вони, очевидно, мали можливість спробувати різні страви. Зокрема, у витончені зразки різних кухонь світу.

Що їсть Кейт Мідлтон?

Зовсім не секрет, що Кейт Мідлтон любить готувати, проте деякі страви вона все частіше обирає у закладах. Улюбленою їжею, яку вона найчастіше замовляє є карі з куркою.

Воно має особливий насичений вершковий смак через секретний інгредієнт – коксове молоко. Водночас Кейт Мідлтон розповіла. що загалом надає перевагу гострим стравам, а карі навіює їй також ностальгію, пише Express.

Якою була улюблена страва принцеси Діани?