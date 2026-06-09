Не только для кассы: что на самом деле означают наклейки на бананах и при чем здесь цифры
Наклейки на бананах, на которые большинство покупателей даже не обращает внимания, являются несколько важнее, чем просто ценник для кассы. Цифры, которые расположены на этих наклейках могут рассказать немало о фрукте, который покупают. Поэтому их количество может подсказать не только сорт фрукта, но и особенности его выращивания.
Что пишут на наклейках на бананах и почему это важно, рассказывают на PLU Label Stickers.
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О чем могут рассказать наклейки на бананах?
Обычно наклейки на фруктах содержат ряд цифр – это так называемые PLU-коды (Price Look-Up). Они обозначают международную систему маркировки фруктов и овощей. Супермаркеты используют эту систему по всему миру для того, чтобы быстро идентифицировать товары на кассе.
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Кроме того, крупные розничные торговцы все чаще требуют маркированных продуктов для своих систем самообслуживания. Немаркированные продукты труднее продавать в розницу.
Сами же коды присваивает Международная федерация стандартов для плодоовощной продукции (IFPS). Поэтому чаще всего на наклейках на бананах можно увидеть код 4011. Это означает, что фрукт был выращен традиционным способом с использованием обычных методов сельского хозяйства. Поэтому коды, которые обычно начинаются на 3 или 4, указывают именно на такую продукцию.
Но если код состоит из 5 цифр и начинается на 9, то это свидетельствует о том, что фрукт имеет органическое происхождение. То есть банан, который имеет органическое согласование, будет иметь код 94011.
Зато существует идея, что пятизначные коды с цифрой 8 в начале означают генетически модифицированную продукцию. Но такая практика так и не получила широкого распространения, поэтому сегодня не используется в розничной торговле.
Что стоит знать о других фруктах?
Названия киви раньше не существовало. До 1959 года этот фрукт называли китайским крыжовником. Но со временем производители решили отказаться от этого названия из-за сложностей с продвижением продукции на западных рынках. Потому что в период холодной войны любые упоминания о Китае вызывали негативную реакцию на Западе, поэтому продукт с "китайским" названием было трудно продвигать.
Поэтому компания Turners and Growers решила переименовать фрукт на "киви", а само название выбрали в честь новозеландской птицы, ведь и плод, и птица имеют похожий вид. И именно киви быстро получил популярность на западных рынках без различных ассоциаций.
В конце 20 века из-за популярности фрукт даже перестал быть экзотическим и трансформировался в обычный продукт для многих стран мира.