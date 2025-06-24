Поддержать себя в сложное время: подборка 5 книг, которые вернут надежду на лучшее

Жизнь ежедневно бросает нам вызовы –большие и малые. Иногда важно просто сделать паузу, глубоко вдохнуть и почитать что-то, что вернет опору.

24 Канал вместе с национальной книжной платформой Yakaboo собрал подборку книг, которые помогут уменьшить тревогу, восстановить силы, лучше понять себя и пережить сложные периоды. Это теплые, честные тексты об устойчивости – внешней и внутренней.

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"Энергетический менеджмент: практическое пособие по управлению собственной энергией," Алла Заяц



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Как не выгореть и оставить силы не только на работу, но и на жизнь? Эта книга – о заботе к себе, о ресурсе и балансе. Автор делится простыми, но действенными инструментами, которые помогут лучше распределять свою энергию в различных сферах – от быта до призвания. Это как разговор с доброй коучкой, которая видит вашу усталость и знает, как вернуть ясность. Идеальное начало для тех, кто хочет жить не на износ, а с опорой на себя.

"Анатомия Воина", Андрей Зелинский



Обложка книги / Фото издательства

Это книга о силе, которая живет внутри каждого. Воин – не только тот, кто с оружием, но и тот, кто проходит ежедневную борьбу с миром, болью, сомнениями. Автор – военный капеллан и философ – пишет о стойкости, достоинство и внутренний путь, не заканчивается. Это полное достоинства чтение для всех, кто хочет жить со смыслом. Вдохновляющая, но не сладкая – правдивая.

"Любовь не проходит", Татьяна Трощинская



Обложка книги / Фото издательства

Искренняя и откровенная история матери, которая пережила потерю сына – и сумела говорить об этом с любовью, светом и уважением к боли. В этой книге – не советы, а присутствие. Автор делится личными ощущениями, опытом других семей, словами психологов – чтобы другие не чувствовали себя одинокими в своем горе. Это чтение для тех, кто потерял, и тех, кто рядом. О солидарности, нежность и жизнь несмотря на все.

"Выбор. Принять возможное", Эдит Ева Эгер



Обложка книги / Фото издательства

В 16 лет она попала в Аушвиц. В 90 – стала автором мирового бестселлера об исцелении, которое длится всю жизнь. Эта книга – не только мемуары, но и путеводитель: как прожить боль, принять травму и выбрать свободу. Автор показывает, что даже в самые темные моменты мы имеем выбор – и именно в этом наша сила. Очень человечная, сильная книга, которую хочется подарить.

"Садотерапия. Как избавиться от сорняков в голове", Сью Стюарт-Смит



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Это не книга об огороде – это книга о себе. О том, как простые ритуалы ухода за растениями помогают исцелить уставший ум и заземлиться в настоящем. Психиатр и садовница Сью Стюарт-Смит пишет одновременно с научной точностью и нежностью. Она показывает, как тишина, рутина и земля возвращают нас к жизни. Даже если у вас только вазон на подоконнике – эта книга будет у вас в сердце.

К слову, ChatGPT рекомендует три книги современных украинских авторов: "Доця" Тамары Гориха Зерня, "За спиной" Гаськи Шиян, и "Кто ты такой?" Артема Чеха, которые стоит прочитать каждому.