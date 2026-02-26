Дед Семенович разрывает сеть: в 70 лет впервые попробовал МакДональдс и "Жуколад"
- Дед Семенович стал популярным в тиктоке благодаря видео, где впервые пробует МакДональдс, которое собрало почти полмиллиона просмотров.
- Его первым видеороликом была дегустация "Жуколада", где он отметил, что батончик был вкусным, а тесто катаифи приятно хрустело.
В тиктоке появился новый любимец публики –дед Семенович, который уже успел покорить сеть. Несмотря на почтенный возраст, он активно снимает видео и шутит, что ему "чуть больше 20 лет".
Хотя тикток считают молодежной социальной сетью, дедушка своим примером доказывает, что возраст не имеет значения. Сейчас за его профиль следит более 8 тысяч пользователей, однако просмотры роликов значительно превышают количество подписчиков.
Читайте также Без помидоров и моцареллы: какой могла быть пицца в Древнем Риме и где ее попробовать сейчас
Настоящий фурор вызвало видео, в котором дед Семенович впервые пробует еду из МакДональдса. Этот ролик собрал почти полмиллиона просмотров. В профиле дедушка отметил, что стал популярным буквально за один вечер.
Понравился ли Семеновичу МакДональдс?
Для первого знакомства с фаст-фудом дедушка выбрал фиш-бургер, картошку фри и какао. В видеоролике Семенович добавил, что не употребляет мяса. По его словам, напиток оказался слишком сладким, а бургер – нейтральным на вкус.
Любая жена приготовит дома точно вкуснее,
– добавил Семенович.
Несмотря на интерес к новому опыту, дедушка признался, что второй раз в заведение, вероятно, не пойдет, поскольку домашняя кухня ему значительно больше нравится.
Дед Семенович впервые ест фаст-фуд: смотрите видео
Однако дедушка любит экспериментировать. Его первым видеороликом в тиктоке стала дегустация "Жуколада". Семенович отметил, что такого еще никогда не видел, но его внуки добавили, что "теперь молодежь ест жуков – и это очень модно".
Шоколад с жуком дедушке понравился. Он отметил, что батончик оказался вкусным, в меру сладким, а тесто катаифи – приятно хрустит. Семенович неохотно съел личинку, однако таки должен был попробовать ради того, чтобы быть в тренде.
Дед Семенович ест "Жуколад": смотрите видео
Такую изюминку разработал ресторатор Миша Кацурин вместе с сетью магазинов "Аврора" и ресторана "Китайский Привет". Производители отметили, что в составе батончика "Жуколад" есть обычный шоколад и "настоящие, съедобные, хрустящие" личинки. Его создали, чтобы вызвать вау-эффект у людей. Вкусность наделала ажиотажа еще в октябре, однако и сейчас его можно приобрести. Стоит шоколад с жуком – 49 гривен.
Что еще стоит прочитать?
Зумеры выбирают особый кофе, следуя за трендами и предпочитая быстрое и персонализированное обслуживание. В Украине фильтр-кофе набирает популярность, тогда как американо теряет позиции.
В 2025 году средняя цена чашки фильтр-кофе достигла 67 гривен, тогда как американо стоит 42 гривны, при этом популярность фильтра выросла на 35% за последние 4 года.
Часті питання
Почему дед Семенович стал популярным в TikTok?
Дед Семенович стал популярным в TikTok после того, как один из его видеороликов, где он впервые пробует блюда из МакДональдса, собрал почти полмиллиона просмотров. Он отметил, что популярность пришла буквально за один вечер.
Как дед Семенович отреагировал на блюда из МакДональдса?
Дед Семенович впервые попробовал фиш-бургер, картошку фри и какао из МакДональдса. Он отметил, что напиток оказался слишком сладким, а бургер - нейтральным на вкус. Несмотря на интерес к новому опыту, дедушка признался, что второй раз в заведение, вероятно, не пойдет.
Что такое 'Жуколад', и как дед Семенович его воспринял?
Жуколад - это батончик, который содержит обычный шоколад и съедобные хрустящие личинки, созданный для вау-эффекта. Дед Семенович попробовал его и отметил, что батончик оказался вкусным, в меру сладким, а тесто катаифи - приятно хрустит. Он неохотно хотел есть жука, но таки попробовал, чтобы быть в тренде.