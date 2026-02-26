Хотя тикток считают молодежной социальной сетью, дедушка своим примером доказывает, что возраст не имеет значения. Сейчас за его профиль следит более 8 тысяч пользователей, однако просмотры роликов значительно превышают количество подписчиков.

Настоящий фурор вызвало видео, в котором дед Семенович впервые пробует еду из МакДональдса. Этот ролик собрал почти полмиллиона просмотров. В профиле дедушка отметил, что стал популярным буквально за один вечер.

Понравился ли Семеновичу МакДональдс?

Для первого знакомства с фаст-фудом дедушка выбрал фиш-бургер, картошку фри и какао. В видеоролике Семенович добавил, что не употребляет мяса. По его словам, напиток оказался слишком сладким, а бургер – нейтральным на вкус.

Любая жена приготовит дома точно вкуснее,

– добавил Семенович.

Несмотря на интерес к новому опыту, дедушка признался, что второй раз в заведение, вероятно, не пойдет, поскольку домашняя кухня ему значительно больше нравится.

Дед Семенович впервые ест фаст-фуд: смотрите видео

Однако дедушка любит экспериментировать. Его первым видеороликом в тиктоке стала дегустация "Жуколада". Семенович отметил, что такого еще никогда не видел, но его внуки добавили, что "теперь молодежь ест жуков – и это очень модно".

Шоколад с жуком дедушке понравился. Он отметил, что батончик оказался вкусным, в меру сладким, а тесто катаифи – приятно хрустит. Семенович неохотно съел личинку, однако таки должен был попробовать ради того, чтобы быть в тренде.

Дед Семенович ест "Жуколад": смотрите видео

Такую изюминку разработал ресторатор Миша Кацурин вместе с сетью магазинов "Аврора" и ресторана "Китайский Привет". Производители отметили, что в составе батончика "Жуколад" есть обычный шоколад и "настоящие, съедобные, хрустящие" личинки. Его создали, чтобы вызвать вау-эффект у людей. Вкусность наделала ажиотажа еще в октябре, однако и сейчас его можно приобрести. Стоит шоколад с жуком – 49 гривен.

