От "Марии" до "Абрикос Донбасса": кого из украинских современных поэтов стоит почитать

В Украине 21 марта отмечают День поэзии. Примечательно, что во время полномасштабной войны поэтическое мастерство приобрело новое значение и теперь отражает нашу действительность и отзывается каждому из украинцев.

Современная украинская поэзия развивается в условиях войны, общественных трансформаций и поисков новой идентичности. 24 Канал рассказывает о пяти поэтах, которые являются одними из самых мощных голосов нашего времени.

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Сергей Жадан

Сергей Жадан – один из самых известных украинских поэтов, музыкантов, писателей и переводчиков. Родился в 1974 году в Старобельске, а сейчас живет и работает в Харькове. Его поэзия часто касается тем войны, революции, социальной несправедливости и судьбы простого человека. Кроме литературной деятельности, Жадан активно занимается волонтерством и поддерживает украинских военных. Самые известные сборники: "Жизнь Марии", "Список кораблей", "Антенна".

Екатерина Калитко

Екатерина Калитко – поэтесса, переводчица и автор прозы, родилась в 1982 году в Виннице. Она является одной из самых глубоких и интеллектуальных современных украинских поэток, ее тексты пронизаны темами войны, памяти, идентичности и эмиграции. Она также переводит произведения с боснийского, хорватского и сербского языков. За свое творчество получила ряд престижных наград, в частности "Книгу года BBC". Самые известные сборники: "Никто нас здесь не знает, и мы – никого", "Бунар".



"Никто нас здесь не знает, и мы – никого" / Фото с сайта издательства

Юрий Издрик

Юрий Издрик – поэт, прозаик, культурный деятель, родился в 1962 году в Калуше. Его поэзия экспериментальная, философская и часто сочетается с визуальными искусствами. Он является одним из основателей культового литературного журнала "Четверг", который значительно повлиял на развитие современной украинской литературы. Его творчество часто характеризуют как урбанистическое и минималистическое, с особым ритмом и лаконичностью. Самые известные сборники: "UNDERWORD", "Ленивые и нежные".

Любовь Якимчук

Любовь Якимчук – поэтесса, родилась в 1985 году в Луганской области. Ее стихи посвящены войне, распада Донбасса, потере дома и человеческим трагедиям, сопровождающих боевые действия. Она активно выступает на международных фестивалях и занимается перформативным искусством, совмещая поэзию с музыкой и театром. Ее сборник "Абрикосы Донбасса" получила широкое признание и стала символом войны на востоке Украины.



"Абрикосы Донбасса" / Фото с сайта издательства

Остап Сливинский

Остап Сливинский – поэт, переводчик, литературовед, родился в 1978 году во Львове. Его поэзия наполнена философскими мотивами, аллюзиями на исторические события и экспериментами с языком. Кроме литературной деятельности, он переводит польскую и болгарскую поэзию, а также занимается активизмом, в частности помогает вынужденным переселенцам. Самые известные сборники: "Адам", "Красные буквы".

Поэты – военные прочитали стихотворение "Непокоренный"

Ко Всемирному дню поэзии украинские военнослужащие записали видео, в котором декламируют знаковое стихотворение Invictus ("Непокоренный") Уильяма Эрнеста Хенли, чтобы поблагодарить Великобританию за поддержку Украины в полномасштабной войне и напомнить, что борьба за свободу от тирании продолжается.

Текст Invictus читают поэты и военнослужащие Павел Вышебаба, Николай Антощак, Алексей Каркачев, Артур Дронь, а также писатель и ветеран Павел Матюша.

Видеообращение было создано общественной организацией Ukraine WOW при содействии сети мультимаркетов "Аврора" и при поддержке "Культурного десанта".

Военные – поэты зачитали стихотворение: смотрите пост

Эти авторы творят современное украинское литературное пространство, реагируя на вызовы времени и оставляя след в культурной памяти.