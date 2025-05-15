Потому что это и есть стиль: как выглядели известные украинцы в вышиванках – отборные фото

15 мая украинцы отмечают День вышиванки. И в этот день в городах и седах Украины можно увидеть многих людей в вышитых рубашках. Однако для некоторых это неотъемлемая часть стиля.

В том числе и для известных украинцев – поэтов, писателей, актеров и певцов. 24 Канал рассказывает о тех, для кого вышиванка была частью стиля.

Интересно Выдаются одинаковыми, но разница принципиальная: чем вышитая рубашка отличается от вышиванки

Иван Франко

Писатель Иван Франко – один из первых в Украине, кто использовал вышитые рубашки как повседневную одежду. До него такую одежду обычно выбирали только на праздники и особые события. Франко же сделал вышиванку частью повседневного стиля.



Иван Франко / Фото Дома Франко

Леся Украинка

Леся Украинка часто надевала традиционный костюм и украшения, например – силянки. Однако Леся Украинка не только носила вышиванки, но и собственноручно вышивала рубашки. Часто она вышивала рубашки как подарки друзьям.



Леся Украинка в национальном костюме / Архивное фото

Елена Пчилка

Очевидно, любовь к традиционной одежде Лесе Украинке передалась от матери Елены Пчилки. Она интересовалась традиционными орнаментами и даже посвятила этому несколько своих работ. Писательница также часто одевалась в национальный костюм, в частности в вышиванку.



Елена Пчилка / Фото УИНП

Соломия Крушельницкая

Соломия Крушельницкая – всемирно известная украинская оперная певица, которая долгое время жила в Италии. Однако даже там она одевалась в украинский национальный костюм. Родные присылали ей вышитые рубашки, которыми она красовалась в Италии.



Соломия Крушельницкая / Архивное фото

Василий Стус

Также часто надевал вышиванку диссидент и поэт Василий Стус. Особенно в студенческие годы. С этого времени сохранилось немало снимков.



Василий Стус / Архивное фото

Это лишь несколько имен. Вышиванка – это не только о культурном коде, но и о стиле и изысканности. И все больше украинцев одевают национальную одежду. И не только на День вышиванки.