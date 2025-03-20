Этот троллинг должен получить Оскар: как украинцы благодаря известному шоу годами высмеивали россиян

Дети 90-х точно помнят шоу "Каламбур", которое было чрезвычайно популярно на украинском и российском телевидении. Однако не все знают, что "Каламбур" – это украинский продукт. Если же оценивать юмористическую телепередачу с современной точки зрения, то в ней скрывается немало скрытых смыслов.

Популярный блогер в Tik Tok Руслан Ляч обратил внимание на одну из рубрик "Каламбура" – "Деревня дураков", пишет 24 Канал.

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Как украинцы придумали юмористическое шоу, в котором высмеивали россиян

"Каламбур", который придумали украинцы, был одним из самых популярных юмористических шоу 90-х. И самое интересное то, что в программе высмеивали россиян, а потом продавали продукт на телевидение России.

Сложно сказать, было ли это сознательное решение авторов "Каламбура". Однако история о том, как украинцы высмеивали россиян и продавали им это – точно тянет на Оскар, но, к сожалению, нет номинации "лучший троллинг".

Как украинцы придумали юмористическое шоу, в котором высмеивали россиян: смотрите видео

"Деревня дураков" целых 5 лет выходило на главном канале России. Это был сериал о карикатурных россиянах – с медведями, балалайками, самоварами и мужчинами, которые постоянно пьют алкоголь.

Интересно, что режиссером и автором этого проекта был бывший участник шоу "Маски-шоу" одессит Юрий Стицьковиский. Все актеры Татьяна Иванова, Вадим Набоков, Сергей Гладков – также были украинцами.

Шоу снимали в Харькове и Одессе и даже музыку написал украинский композитор Эдуард Цисельский.

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