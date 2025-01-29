Как дожить до 100 лет: долгожитель раскрыл ключевую философию своей жизни

Британец Джон Тинисвуд в возрасте 111 лет стал самым старым человеком в мире. Он был самым старым живым человеком в мире с 29 июня по 25 ноября 2024 года. Мужчина пережил две мировые войны и стал свидетелем бесчисленного количества исторических событий.

Путь Тинисвуда к тому, чтобы стать самым старым человеком, не только свидетельствует о его жизнестойкости, но и предлагает ценную информацию о секретах долгой и здоровой жизни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Farmingdale Observer.

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Долгожитель советовал придерживаться баланса

После длительной карьеры бухгалтера Джон Тинисвуд вышел на пенсию в 1972 году. Несмотря на почтенный возраст, мужчина оставался удивительно независимым. Он сам распоряжался финансами и поддерживал мобильность.

Его способность оставаться активным была ключевым фактором долголетия. Философия долгой жизни Тинисвуда удивительно проста – это умеренность во всем.

Он советовал избегать любых излишеств, то ли в еде, то ли в питье, то ли в физической активности. Этот сбалансированный подход, похоже, стал ключом к его долголетию.

Его пищевые привычки были на удивление просты. Тинисвуд не придерживался какого-то определенного режима питания, вместо этого ел то, что ему дают. Однако каждую пятницу вечером он баловал себя любимым блюдом – рыбой с картошкой.



Джон Тинисвуд с женой / Фото из семейного архива семьи

Тинисвуд считал, что долголетие – это не только физическое здоровье. Решающую роль играет его ментальное отношение к жизни. Он подчеркивал важность расширения своего мировоззрения и всегда прилагать максимум усилий в любом деле.

"Всегда делайте все, что в ваших силах, независимо от того, учитесь вы чему-то или учите кого-то", – говорил мужчина.

Тинисвуд придерживался прагматического взгляда, считая, что продолжительность жизни в значительной степени предопределена заранее. Этот баланс между активной жизненной позицией и принятием естественного течения жизни может способствовать его общему благополучию.