Шлях Тінісвуда до того, щоб стати найстарішою людиною, не лише свідчить про його життєстійкість, але й пропонує цінну інформацію про секрети довгого й здорового життя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Farmingdale Observer.

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Довгожитель радив дотримуватися балансу

Після тривалої кар'єри бухгалтера Джон Тінісвуд вийшов на пенсію у 1972 році. Попри поважний вік, чоловік залишався напрочуд незалежним. Він сам розпоряджався фінансами і підтримував мобільність.

Його здатність залишатися активним була ключовим фактором довголіття. Філософія довгого життя Тінісвуда напрочуд проста – це поміркованість у всьому.

Він радив уникати будь-яких надмірностей, чи то в їжі, чи то в питті, чи то у фізичній активності. Цей збалансований підхід, схоже, став ключем до його довголіття.

Його харчові звички були напрочуд прості. Тінісвуд не дотримувався якогось певного режиму харчування, натомість їв те, що йому дають. Однак щоп'ятниці ввечері він балував себе улюбленою стравою – рибою з картоплею.



Джон Тінісвуд з дружиною / Фото із сімейного архіву родини

Тінісвуд вважав, що довголіття – це не лише фізичне здоров'я. Вирішальну роль відіграє його ментальне ставлення до життя. Він підкреслював важливість розширення свого світогляду й завжди докладати максимум зусиль у будь-якій справі.

"Завжди робіть все, що в ваших силах, незалежно від того, вчитеся ви чогось чи навчаєте когось", – казав чоловік.

Тінісвуд дотримувався прагматичного погляду, вважаючи, що тривалість життя значною мірою визначена наперед. Цей баланс між активною життєвою позицією та прийняттям природного перебігу життя може сприяти його загальному благополуччю.