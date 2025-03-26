104-летняя женщина назвала три слова, которые раскрывают тайну долголетия

Мария Сегунда Перес недавно отпраздновала свой 104-й день рождения в Аргентине. Во время празднования дня рождения она раскрыла свой секрет долгой жизни.

104-летняя женщина говорит, что ее долголетие зависит не только от генов, физических упражнений и диеты, но и от образа жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Женщина из Аргентины рассказала, от чего зависит долголетие

На праздновании присутствовали четыре поколения ее семьи, от детей до праправнуков. Мариса, одна из внучек Марии, рассказала, что ее бабушка всегда прививала своей семье позитивный взгляд на жизнь.

Ее главный совет для долголетия – "иметь добрые мысли". Мариса также отметила, что Мария подчеркивает важность сосредоточения на улучшении собственной жизни, а не на сравнении себя с другими.



Мария Сегунда Перес / Фото COURTESY

Кроме того, она советует избегать противоречивых тем, таких как политика и религия, вместо этого отдавая предпочтение более мирным разговорам. Мариса отмечает, что, кроме того, что она заботится о своем психическом состоянии, ее бабушка постоянно придерживается "правильного питания" и ведет активный образ жизни, наполненный "большим количеством движения и физических упражнений".

Эти здоровые практики, представляется, сыграли решающую роль в том, что Мария смогла дожить до своих 104 лет и наслаждаться жизнью. Мариса добавляет, что ее бабушка с юмором утверждает, что "она проживет до 200 лет".

92-летняя Эдна Мэй Джордано из Канады тоже считает, что секрет долголетия кроется в простых и доступных привычках.