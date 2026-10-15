Какие украинские имена были популярны тысячу лет назад: некоторые из них до сих пор в тренде

Имена, которые сегодня кажутся привычными, имеют древнюю историю. А тысячу лет назад на украинских землях людей называли иначе: наряду с христианскими именами существовали славянские, связанные с силой, миром, славой и представлениями о будущем ребенка.

Во времена Киевской Руси имена могли многое рассказать о человеке и его семье. Часть древних имен вышла из употребления, другие пережили века и остаются популярными по сей день, сообщает 24 Канал.

Какие имена давали мальчикам?

В княжескую эпоху были распространены славянские имена, состоящие из двух частей. В них часто заложили пожелания славы, силы, благополучия или мудрости. Такие имена нередко носили князья и представители знати.

Владимир – имя связывают со славянскими корнями "владеть" и "мир".

Ярослав – сочетает в себе части "яр" и "слав", связанные с силой и славой.

Святослав – имя, означающее святую или священную славу.

Всеволод – имя, которое традиционно толкуют как "тот, кто владеет всем".

Ростислав – имя, связанное с ростом и славой.

Мстислав – древнее княжеское имя, сохранившееся в исторических источниках.

Среди известных носителей таких имен – Владимир Великий, Ярослав Мудрый и Святослав Игоревич. Впрочем, это не рейтинг самых популярных имен среди всего населения, а примеры имен, зафиксированных в истории Киевской Руси.

А как называли девушек?

Женские имена тоже имели славянское происхождение. В княжеских семьях встречались имена, образованные по той же модели, что и мужские.

Ольга – имя скандинавского происхождения, которое стало известным на Руси благодаря княгине Ольге.

Лыбидь – имя легендарной сестры основателей Киева, известное из летописных преданий.

Добрава – древнее славянское имя, образованное от корня "добро".

Святослава – женская форма имени Святослав.

Верхуслава – редкое древнее имя, зафиксированное в исторических материалах.

Горислава – славянское двусоставное имя, образованное из частей "гореть" и "слава".

Неждан, Некрас и Захворай: какие необычные имена давали детям наши предки

Тысячу лет назад имя могло быть не только способом обратиться к человеку, но и своеобразным пожеланием или оберегом.

Некоторые славянские имена сегодня звучат необычно, ведь за ними стояли древние верования и представления о том, как защитить ребенка от несчастий. Например, Ждан означало долгожданного ребенка, а Неждан связывали с неожиданным появлением малыша.

Имена Некрас и Нелюб могли относиться к так называемым защитным именам: предки верили, что непривлекательное или нежелательное значение способно отвратить злые силы.

Имя Нечай также связывают с понятием неожиданности. Встречались и имена, образованные от названий животных, растений или природных явлений, например, Лев, Орел или Зима.

Почему появились имена Иван, Мария и Михаил?

После крещения Руси в конце X века начали распространяться христианские имена греческого, латинского и древнееврейского происхождения. Они пришли вместе с новой религией, однако славянские имена не исчезли сразу – на протяжении веков обе традиции существовали параллельно.

Поэтому в исторических источниках можно встретить людей с двумя именами: одним славянским, другим – христианским. Например, князь Владимир имел крестильное имя Василий, а Ярослав Мудрый – Георгий.