ИИ показал, кем бы были и как выглядели бы "Друзья" в современной Украине

Если бы культовый сериал "Друзья" снимали в современной Украине, его персонажи стали бы настоящими героями нашего времени. Искусственный интеллект создал образы, отражающие новую реальность, в которой они живут, работают и помогают стране.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @nataintellect в TikTok.

Смотрите также ИИ упростил жизнь министра Федорова: его опыт поможет вам быть конкурентными

Как ИИ изобразил "Друзей" в современной Украине

Если бы культовый сериал "Друзья" снимали в Украине сегодня, его персонажи кардинально изменили бы свои профессии и стиль жизни. Искусственный интеллект представил, кем бы могли быть легендарные герои, если бы они жили в современных реалиях.

Как герои сериала "Друзья" выглядели бы в сегодняшней Украине: смотрите видео

Как выглядели бы герои сериала "Друзья" в Украине:

Фая Бутенко – владелица арт-кафе, которая активно помогает переселенцам.

Фея Бутенко / Скриншот из видео

Ростислав Галан – преподаватель истории в вузах и эксперт по исторической памяти.

Ростислав Галан / Скриншот из видео

Марина Гелевич – основательница благотворительного фонда, которая активно волонтерит на полевой кухне.

Марина Гелевич / Скриншот из видео

Андрей Бондаренко – киберспециалист, который занимается разработкой IT-решений для ВСУ.

Андрей Бондаренко / Скриншот из видео

Оксана Зелинская – владелица бренда этно-одежды и известная блогерша.

Оксана Зелинская / Скриншот из видео

Макс Трибуненко – координатор гуманитарной помощи и волонтер.

Макс Трибуненко / Скриншот из видео

Этот альтернативный вариант сериала отражает современную украинскую реальность, где главными героями становятся волонтеры, предприниматели, педагоги и защитники страны.