Песня Дуа Липы помогает найти вторую половинку: что известно о новом тренде в сети

Трек известной певицы Дуа Липы снова среди хитов TikTok. С помощью этой песни в сети ищут свою вторую половинку.

Речь идет о песне Training Season, которую Дуа Липа выпустила в прошлом году. Почему же в сети верят, что трек поможет найти вторую половинку – рассказывает 24 Канал.

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Почему же манифестируют под эту песню

В последнее время многие девушки и женщины в TikTok манифестируют под эту песню после того, как сама Дуа Липа заявила, что встретила своего жениха Калума Тернера после того, как ежедневно слушала свой трек Training Season. Шутка это, или нет – точно неизвестно, однако пользовательницы сети решили все же проверить.

Сначала тренд распространился в англоязычном сегменте TikTok, однако недавно дошел и до украинского сегмента.

Как начинался тренд: смотрите видео

Сколько же дней надо слушать эту песню: смотрите видео

Интересно, что об отношениях Дуа Липы и Калума Тернера появились в январе 2024 года, зато релиз песни состоялся в феврале. Клип на трек собрал более 76 миллионов просмотров.

Дуа Липа – Training Season: смотрите видео

12 июня Дуа Липа подтвердила, что Калум Тернер сделал ей предложение, однако пара не планирует пока свадьбу, ведь певица продолжает свой тур, а Тернер занят съемками в кино.