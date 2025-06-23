Мова йде про пісню Training Season, котру Дуа Ліпа випустила минулого року. Чому ж у мережі вірять, що трек допоможе знайти другу половинку – розповідає 24 Канал.

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Чому ж маніфестують під цю пісню

Останнім часом чимало дівчат та жінок у TikTok маніфестують під цю пісню після того, як сама Дуа Ліпа заявила, що зустріла свого нареченого Калума Тернера після того, як щодня слухала свій трек Training Season. Чи жарт це, чи ні – точно невідомо, однак користувачки мережі вирішили все ж таки перевірити.

Спершу тренд поширився в англомовному сегменті TikTok, проте нещодавно дійшов і до українського сегменту.

Як починався тренд: дивіться відео

Скільки ж днів треба слухати цю пісню: дивіться відео

Цікаво, що про стосунки Дуа Ліпи та Калума Тернера з'явилися у січні 2024 року, натомість реліз пісні відбувся у лютому. Кліп на трек зібрав понад 76 мільйонів переглядів.

Дуа Ліпа – Training Season: дивіться відео

12 червня Дуа Ліпа підтвердила, що Калум Тернер зробив їй пропозицію, проте пара не планує поки що весілля, адже співачка продовжує свій тур, а Тернер зайнятий зйомками у кіно.