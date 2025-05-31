Был участником биоэкспериментов и верил в "свободную любовь: неизвестные факты о Джеке Лондоне

Известный писатель-классик литературы Джек Лондон прожил насыщенную жизнь. В то же время некоторые события были довольно трагическими.

Автор культовых книг имел интересную жизнь, которая часто преподносила ему сюрпризы. 24 Канал собрал интересные факты о нем.

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Дом, что сгорел

Он строил дом своей мечты и вкладывал в него колоссальные средства. В частности, он якобы вложил 80 тысяч долларов, однако мечта так и осталась мечтой, потому что дом сгорел когда был почти готов.

Владелец ранчо

Джек Лондон был владельцем небольшого ранчо, где он пытался выращивать скот, однако это тоже удавалось ему с трудом. В частности, часто животные погибали из-за неправильного ухода и питания.

Судно "Снарк"

Писатель построил самую современную на тот момент яхту "Снарк", которой он планировал путешествовать, однако вместо этого он столкнулся с болезнями во время своей экспедиции. Экипаж постоянно болел и сам Лондон тоже.

Был подопытным

В молодости он вызвался быть подопытным для медицинских экспериментов по электротерапии в Сан-Франциско. Это была часть его странной смеси интересов: от политики до науки.



Жизнь Джека Лондона была непростой / Фото из открытых источников

Верил в "свободную любовь"

Джек Лондон был женат дважды. Его второй женой и настоящей любовью стала Шарми Риддел. Они поженились и провели вместе путешествие на "Снарке". Она осталась с писателем до самой его смерти, однако Лондон, несмотря на свою любовь к ней, даже в браке продолжал вести переписку с другими женщинами. Он верил в "свободную любовь", хотя сам его не придерживался.

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