ИИ сделал прогноз на победителя Евровидения и вспомнил о Ziferblat

Уже ночью 18 мая станет известным имя нового победителя песенного конкурса Евровидение. И сейчас фанаты и букмекеры пытаются предсказать кто же победит и какая страна будет принимать юбилейный 70-ый конкурс.

Мы спросили у ChatGPT кого он считает самым вероятным победителем Евровидения в этом году. Что ответил искусственный интеллект – рассказывает 24 Канал.

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Прогноз ИИ на финал Евровидения

ChatGPT на просьбу сделать собственный прогноз на победителя Евровидения 2025 оказался солидарным с букмекерами – по его мнению больше всего шансов победить именно у представителей Швеции группы KAJ с песней Bara Bada Bastu.

Искусственный интеллект аргументирует свое утверждение тем, что группа, представляющая Швецию является веселой, эпатажной, иногда абсурдной и имеет узнаваемый образ – а это то, что любят фанаты Евровидения. А песня, по мнению ИИ, имеет потенциал стать вирусной.

KAJ – Bara Bada Bastu: смотрите видео

Однако ИИ замечает, что побеждает не всегда очевидный фаворит, а иногда и "темные лошадки". Их, по мнению ChatGPT есть двое.

Но если бы случился "dark horse", то есть неожиданный победитель – я бы следил за Австрией (JJ - Wasted Love) или Украиной (Ziferblat - Bird of Pray). Обе песни имеют глубокое настроение и могут вызвать сильную эмоциональную реакцию,

– говорится в ответе ChatGPT.

Финал Евровидения начнется в субботу, 17 мая, в 22:00 по киевскому времени. Украинская группа Ziferblat выступит под номером 7.