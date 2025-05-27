Вы их не узнаете: как выглядели участники Евровидения 2025 в детстве
- Евровидение 2025 состоялось в Базеле, Швейцария, где победу одержал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love.
- Всеобщий интерес вызвали детские фото участников, включая бельгийца Сеппе Германа, норвежца Кайла Алессандро и испанку Мелоди, которые с детства занимаются музыкой.
Более недели назад в швейцарском Базеле закончилось Евровидение 2025, однако интерес к уже состоявшемуся конкурсу не угасает. В частности в сети активно обсуждают то, как выглядели представители разных стран в детстве.
Некоторые из них в детстве уже и начинали свою певческую карьеру. И сегодня 24 Канал расскажет именно о таких участниках Евровидения 2025.
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Как выглядели участники Евровидения 2025 в детстве
Сеппе Герман, он же Red Sebastian, в этом году представлял на конкурсе Бельгию с песней Strobe Lights. Несмотря, что букмекеры прогнозировали ему место в пятерке лучших, он не прошел в финал конкурса.
22-летний певец уже 15 лет занимается музыкой. В 2013 году он стал участником шоу "Бельгия имеет талант" и дошел до финала.
Сеппе Герман на "Бельгия имеет талант": смотрите видео
Самым молодым участником Евровидения 2025 был представитель Норвегии Кайл Алессандро с песней Lighter. В финале конкурса он занял 18-е место.
Он также занимается музыкой с детства и в 10 лет был участником шоу "Норвегия имеет талант".
Кайл Алессандро на "Норвегия имеет талант": смотрите видео
Испанию на нынешнем Евровидении представила певица Мелоди с песней Esa Diva и заняла 24-е место. Она занимается музыкой с 6 лет, а уже в 10 здоубла популярность как певица.
Мелодия – El Baile Del Gorila: смотрите видео
На конкурсе Евровидение 2025 победу одержал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Украинская группа Ziferblat заняла 9-е место в финале конкурса.