Дело вовсе не в географии: почему США не участвуют в Евровидении

США до сих пор не участвуют в Евровидении, несмотря на многолетнюю трансляцию шоу и большую армию фанатов. Интересно, что причина кроется не в географии страны.

Все из-за требований Европейского вещательного союза. 24 Канал рассказывает, почему США до сих пор не участвовали в Евровидении.

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Почему мы до сих пор не видели представителей США на Евровидении

Может казаться, что США не участвуют в Евровидении Евровидении, ведь страна не является частью Европы. Однако на песенном конкурсе можно увидеть представителей Австралии, Израиля или даже Марокко.

На самом деле ключ к участию в международном песенном конкурсе – не география, а членство в Европейском вещательном союзе (EBU). Именно эта организация организует шоу, и только ее активные или ассоциированные члены имеют право подавать заявки.

Участие в Евровидении могут принимать члены EBU / Фото Eurovision

Так, например, Австралийская телерадиокомпания SBS, хотя и базируется на другом континенте, является ассоциированным членом EBU, что позволило стране дебютировать на Евровидении в 2015 году.

А вот в США такого вещателя нет – по крайней мере пока. Добавим, что в 2022 году американцы попытались создать собственный аналог Евровидения – American Song Contest, где соревновались представители всех 50 штатов. Однако шоу оказалось провальным и не получило продолжения.

Интересно, что китайские вещатели тоже проявляли интерес к участию в конкурсе, но EBU официально отказала Китаю в 2016 году, даже в статусе гостя.