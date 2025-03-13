Украина задала тренд: на Евровидении 2025 прозвучит рекордное количество песен на родных языках

Евровидение 2025 состоится в мае и уже известны 35 песен из 37 участников нынешнего конкурса. И в этом году в Базеле прозвучит рекордное количество песен не на английском языке.

Пока неизвестными остаются песни Франции и Грузии. Французская заявка будет опубликована 15 марта и точно будет выполнена на национальном языке. Сколько языков в этом году прозвучит в Базеле – рассказывает 24 Канал.

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Украина задала Европе тренд

До 1998 года на Евровидении существовало правило, которое обязывало участников исполнять песни только на национальных языках и допускался лишь небольшой процент исполнения песни на английском. В 1994 году это правило едва не привело к дисквалификации Польши, когда представительница страны Эдита Гурняк исполнила половину песни на английском на генеральной репетиции, однако обошлось предупреждением.

Эдита Гурняк – "To nie ja": смотрите видео

С 1999 года абсолютное большинство песен на Евровидении звучат именно на английском языке. С тех пор и до 2016 года только дважды побеждали песни не на английском языке (Украина в 2004 году и Сербия в 2007).

В 2021 году впервые за 30 лет в тройку лучших на Евровидении не вошла ни одна англоязычная песня. Интересно, что в топе зрителей были песни на итальянском, французском и украинском языках. Тогда нашу страну представляла группа Go-A. И если первые два языка довольно популярны в Европе, то украинский на тот момент – не слишком. Наша страна разрушила стереотип о том, что песню на родном языке якобы не поймут – Украина заняла 2-е место в телеголосовании и 5-е в общем рейтинге.

Go-A – "Shum": смотрите видео

Поэтому в 2022 году впервые за 20 лет на конкурсе уже прозвучал литовский язык и количество языков, которые звучат на Евровидении с тех пор растет.

В 2025 году в Базеле прозвучит рекордное количество песен не на английском языке – аж 21. Из них только 5 имеют англоязычные части. Всего на конкурсе исполнят песни на 17-ти языках. Впервые за 27 лет полноценно будет звучать шведский язык и впервые за 18 лет Германию будет представлять песня на национальном языке. Латвийский язык будет звучать на Евровидении впервые с 2004 года.

Напомним, что Украину на конкурсе представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray", которая прозвучит на украинском и английском языках.