ИИ назвал 3 самых провальных выступления "Евровидения-2026": чей номер стал худшим

Не так давно в Вене прошел долгожданный финал "Евровидения-2026", который традиционно запомнился яркими постановками, неожиданными результатами и громкими обсуждениями в сети. Впрочем, не все страны смогли поразить зрителей своими номерами.

Мы попросили ChatGPT проанализировать выступления участников "Евровидения-2026" и назвать три номера, которые считает самыми провальными в этом году. В список попали номера, которые или разочаровали из-за завышенных ожиданий, или просто потерялись среди десятков ярких постановок, передает 24 Канал.

Великобритания

По версии искусственного интеллекта, самым провальным выступлением "Евровидения-2026" стал номер Великобритании. Несмотря на ставку на эпатаж и вирусность, постановка оказалась слишком перегруженной и хаотичной.

ИИ считает, что проблема была не в странности самого номера, ведь на "Евровидении" нестандартные выступления часто становятся культовыми, а в том, что шоу выглядело как попытка создать мем, а не сильный музыкальный номер. Из-за перегруженной постановки терялся вокал, а уже после первой минуты выступление начинало утомлять зрителя.

Швеция

Второе место в списке самых неудачных выступлений, по мнению ИИ, заняла Швеция. Для большинства стран такой номер мог бы считаться вполне успешным, однако именно от шведских представителей фанаты традиционно ожидают гораздо большего.

Искусственный интеллект назвал шведское выступление "технически идеальным, но без души". Постановка, свет, операторская работа и хореография были выполнены безупречно, однако сам номер был "абсолютно без души".

Как отмечает ШИ, главной проблемой стало то, что песня не запоминалась после завершения выступления, а для "Евровидения" это является серьезным недостатком.

Бельгия

Третьим самым провальным выступлением года ИИ назвал номер Бельгии. В отличие от Великобритании, где провал был громким и заметным, бельгийское выступление просто ничем не запомнилось.

По версии искусственного интеллекта, номер не вызвал ни сильных эмоций, ни обсуждений в соцсетях. В выступлении не было яркого момента, который мог бы зацепить зрителей или сделать его узнаваемым среди десятков других участников. Именно поэтому ИИ считает бельгийский номер одним из самых слабых.

Кто стал победителем "Евровидения-2026"?

Как сообщается на официальном сайте "Евровидения", в этом году победу одержала Болгария с песней "Bangaranga", которую исполнила DARA.

Интересно! Для Болгарии этот результат является историческим, ведь страна впервые стала триумфатором "Евровидения".

Болгария вернулась на "Евровидение" после многолетней паузы. Страна не принимала участия в шоу с 2023 по 2025 год.

По итогам голосования Болгария получила 516 баллов и заняла первое место. Песня "Bangaranga" заработала 204 балла от жюри, после чего получила еще 312 баллов от телезрителей.

В итоге Болгария победила как по оценкам жюри, так и по результатам телеголосования. Последний раз такая ситуация случалась на "Евровидении-2017" в Киеве, когда страна победила по обеим системам подсчета баллов.

Какое место заняла Украина на "Евровидении-2026"?

Украинская певица LELÉKA успешно представила Украину на 70 песенном конкурсе "Евровидение-2026" и заняла 9 место в финале. Исполнительница выступила с эмоциональной песней "Ridnym".

По результатам голосования LELÉKA получила 221 балл, из которых 54 балла поступили от национальных жюри, а еще 167 – от зрителей. Важную роль в создании атмосферы номера сыграли режиссерская постановка Ильи Дуцика и сценический образ от дизайнера Лилии Литковской.

В конце выступления LELÉKA выкрикнула со сцены "Слава Украине!", после чего зал в Wiener Stadthalle взорвался громкими аплодисментами.