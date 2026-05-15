Украина стала единственной, кто всегда выходит в финал Евровидения: какую страну Leléka удалось обойти

Украина стала единственной страной в истории Евровидения, которая всегда проходит в финал благодаря триумфальным выступлениям. Певица Leléka вместе с бандуристом Ярославом Джусем представили песню "Ridnym", обойдя конкурентов из других стран.

Украина снова подтверждает статус главной "стальной" участницы Евровидения. Певица Leléka триумфально прошла через второй полуфинал в Вене, получив место в гранд-финале. Таким образом, Украина остается единственным государством в истории конкурса, которая продемонстрировала 100-процентный результат: за 21 год участия ни один наш артист не остался вне финальной битвы.

Украина прошла в финал "Евровидения-2026": что известно?

14 мая певица Leléka успешно выступила в полуфинале с песней "Ridnym" и завоевала место в гранд-финале конкурса. Таким образом Украина подтвердила свой статус единственной страны-участницы, которая всегда проходит в финальную часть "Евровидения".

Вместе с исполнительницей на сцену вышел бандурист и основатель группы "Шпилястые кобзари" Ярослав Джусь. За визуальную часть и стильные образы артистов отвечали известный бренд LITKOVSKA и стилист Маргарита Шекель. Сразу после выступления Leléka эмоционально обратилась к фанатам:

Прекрасные, любимые, мы прошли! Спасибо Евровидению и всем, кто нас поддерживал!,

– говорит Leléka сразу после победы в одном из видео ютуб-канала "Евровидение Украина".

Какие страны также прошли в финал?

Кроме Украины, по результатам зрительского голосования в финал попали еще 9 стран:

Болгария

Норвегия

Австралия

Румыния

Мальта

Кипр

Албания

Дания

Чехия

Какие страны обошла Leléka в полуфинале?

Хотя полный список финалистов уже известен, важно посмотреть на тех, кого Украина и другие лидеры вечера вытеснили из таблицы результатов. Во втором полуфинале Leléka оказалась сильнее представителей стран, которые не попали в заветную десятку. Вне финала остались:

Азербайджан

Люксембург

Армения

Швейцария

Латвия

Отдельно стоит выделить Люксембург, для которого вчерашний вечер стал по-настоящему драматичным. До этого момента страна удерживала уникальный статус: вместе с Украиной они оставались единственными участниками, которые всегда проходили в финал. Но эта невероятная серия прервалась. Вчера Люксембург впервые в своей истории не смог преодолеть барьер полуфинала, оставив Украину единственным государством на конкурсе со 100% показателем прохождения в гранд-финал.

Кто представлял Люксембург на Евровидении 2026?

Люксембург представляла певица Ева Мария с песней "Mother Nature". Несмотря на уверенную победу на национальном отборе, ее кандидатура вызвала оживленные дискуссии среди еврофанов и музыкальных экспертов, рассказывает Общественное Культура. Артистку обвиняют в музыкальном плагиате из-за поразительного сходства ее песни с хитом британской певицы Birdy "Keeping Your Head Up", а также в копировании визуальных образов.

Отдельное внимание привлек "украинский след" в подготовке Люксембурга. Номер Евы Марии стал результатом работы украинской команды постановщиков, что вылилось в использование знакомых для нашего зрителя символов. Зрители заметили прямые отсылки к выступлению Джамалы (образ "дерева жизни"), эстетики Jerry Heil ("воинственная нежность") и световых эффектов группы Ziferblat.

Напоминаем, что большой финал "Евровидения-2026" состоится уже в эту субботу, 16 мая.

Накануне решающего выступления поклонникам конкурса будет особенно интересно узнать больше о биографии певицы Leléka, чей путь к большой сцене начался далеко за пределами эстрадных площадок. Виктория Лелека (в девичестве Корнийкова) родилась в Донецкой области и сначала получила актерское образование в Киеве, где даже успела поработать в Молодом театре.

Однако мечта "исцелять души пением" привела ее в Германию: Виктория закончила Дрезденскую консерваторию по классу джазового вокала и композиции, выбрав это заведение ради возможности сохранить свою аутентичность под руководством опытных профессоров. Именно в Берлине в 2016 году родился музыкальный проект Leléka, который объединил украинский фольклор с современным джазовым звучанием.