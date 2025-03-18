Мама Греты Тунберг выступала на Евровидении: какое место она заняла

Песенный конкурс Евровидение самое масштабное музыкальное событие года. Каждый год десятки артистов выступают на сцене конкурса, представляя свои страны.

И мама известной экоактивистки Малена Эрнман также была участницей Евровидения и представляла на конкурсе Швецию. Как она выступила и какое место заняла – рассказывает 24 Канал.

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Как выступала Малена Эрнман

В 2009 году оперная певица Малена Эрнман стала участницей шведского национального отбора на Евровидение, известного как Melodifestivalen с песней "La Voix". Она победила в финале и получила право представить Швецию на конкурсе. В том году Евровидение проходило в Москве – столице страны-террориста.

Малена Эрнман выступила в первом полуфинале конкурса и заняла там 4-е место. Однако в финале она получила лишь 33 балла и заняла 21-е место. Украина в том году не отдала ни одного балла Швеции.

Малена Эрнман – "La Voix": смотрите видео

В 2009 году на Евровидении победила Норвегия, которую представил Александр Рыбак с песней "Fairytaile". Евровидение 2009 было первым и пока последним конкурсом, который проходил в России. После начала полномасштабного вторжения в Украину Европейский вещательный союз, который является организатором конкурса, исключил из своего состава Россию и, соответственно, с Евровидения.