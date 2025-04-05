Ажиотаж из-за фигурок Minecraft в McDonald's: что нужно знать, чтобы получить желанную игрушку

Фигурки Minecraft от McDonald's вызвали настоящий ажиотаж по всей Украине. Во многих городах можно увидеть длинные очереди в рестораны сети, а TikTok переполнен видео с распаковками.

Однако, чтобы получить желаемую фигурку нужно учесть несколько важных нюансов. 24 Канал рассказывает, как это правильно сделать.

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Что известно о коллаборации McDonald's и Minecraft

McDonald's и Minecraft объединились ради совместной акции, посвященной выходу фильма A Minecraft Movie, экранизации популярной игры от Mojang.

В рамках коллаборации сеть ресторанов предлагает специальные эксклюзивные новинки – Minecraft МакФлури и Minecraft Фильм Меню. К каждому меню прилагается коллекционная фигурка и карта с кодом на уникальный скин в игре.

Minecraft Фильм Меню / Фото McDonald's

Заметим, что предложение действует с 3 апреля по 14 мая 2025 года.

Какие фигурки можно получить и как получить желаемую

Какие коллекционные фигурки можно найти в Minecraft Фильм Меню:

Биг Мак Кристалл;

Шлем Фри;

Гримасничающее яйцо;

Зомби Гамбургер Зомби Гамбургер;

Магическое Зелье;

Свободнокрылая.

Фигурки в Minecraft Фильм Меню / Фото McDonald's

В то же время, если вы хотите получить подвижные фигурки Block Head и персонализированные Block Worlds, нужно покупать Happy Meal.

Какие игрушки можно найти в Happy Meal:

Крипер;

Скелет;

Пчела;

Блок редстоуна + Крипер;

Блок алмаза + Стив;

Блок золота + Давн;

Вызыватель;

Розовая овца;

Деннис;

Каменный блок + Гаррет;

Розовый шерстяной блок + Розовая овца;

Блок с травой + Лама.

Игрушки Minecraft, которые можно получить в Happy Meal / Фото McDonald's

Обратите внимание! Игрушку в Happy Meal можно выбрать самостоятельно, но стоит помнить, что их количество в ресторане ограничено. Поэтому не всегда удастся получить именно ту фигурку, которую хочется. Если желаемой игрушки нет, можно попробовать найти ее в другом заведении сети или вернуться на следующий день – возможно, она снова появится в наличии.

Что известно об игре Minecraft

Minecraft – это популярная песочница, созданная студией Mojang в 2011 году. В игре игроки могут исследовать открытый мир, строить сооружения из блоков, добывать ресурсы, создавать предметы и выживать в условиях, где присутствуют различные опасности, в частности мобы (враждебные существа).

Благодаря свободе действий, пиксельному стилю и активному сообществу Minecraft остается одной из самых популярных игр в мире.