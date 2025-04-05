Ажиотаж из-за фигурок Minecraft в McDonald's: что нужно знать, чтобы получить желанную игрушку
- McDonald's и Minecraft организовали акцию, посвященную выходу фильма A Minecraft Movie, с эксклюзивными фигурками и кодами на скины в игре.
- Акция действует с 3 апреля по 14 мая 2025 года, с ограниченным количеством фигурок в ресторанах, поэтому рекомендуется проверять их наличие в разных заведениях.
- В Happy Meal можно найти разнообразные фигурки Minecraft, которые можно выбрать самостоятельно, но их количество ограничено, что создает ажиотаж среди покупателей.
Фигурки Minecraft от McDonald's вызвали настоящий ажиотаж по всей Украине. Во многих городах можно увидеть длинные очереди в рестораны сети, а TikTok переполнен видео с распаковками.
Однако, чтобы получить желаемую фигурку нужно учесть несколько важных нюансов. 24 Канал рассказывает, как это правильно сделать.
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Что известно о коллаборации McDonald's и Minecraft
McDonald's и Minecraft объединились ради совместной акции, посвященной выходу фильма A Minecraft Movie, экранизации популярной игры от Mojang.
В рамках коллаборации сеть ресторанов предлагает специальные эксклюзивные новинки – Minecraft МакФлури и Minecraft Фильм Меню. К каждому меню прилагается коллекционная фигурка и карта с кодом на уникальный скин в игре.
Minecraft Фильм Меню / Фото McDonald's
Заметим, что предложение действует с 3 апреля по 14 мая 2025 года.
Какие фигурки можно получить и как получить желаемую
Какие коллекционные фигурки можно найти в Minecraft Фильм Меню:
- Биг Мак Кристалл;
- Шлем Фри;
- Гримасничающее яйцо;
- Зомби Гамбургер Зомби Гамбургер;
- Магическое Зелье;
- Свободнокрылая.
Фигурки в Minecraft Фильм Меню / Фото McDonald's
В то же время, если вы хотите получить подвижные фигурки Block Head и персонализированные Block Worlds, нужно покупать Happy Meal.
Какие игрушки можно найти в Happy Meal:
- Крипер;
- Скелет;
- Пчела;
- Блок редстоуна + Крипер;
- Блок алмаза + Стив;
- Блок золота + Давн;
- Вызыватель;
- Розовая овца;
- Деннис;
- Каменный блок + Гаррет;
- Розовый шерстяной блок + Розовая овца;
- Блок с травой + Лама.
Игрушки Minecraft, которые можно получить в Happy Meal / Фото McDonald's
Обратите внимание! Игрушку в Happy Meal можно выбрать самостоятельно, но стоит помнить, что их количество в ресторане ограничено. Поэтому не всегда удастся получить именно ту фигурку, которую хочется. Если желаемой игрушки нет, можно попробовать найти ее в другом заведении сети или вернуться на следующий день – возможно, она снова появится в наличии.
Что известно об игре Minecraft
Minecraft – это популярная песочница, созданная студией Mojang в 2011 году. В игре игроки могут исследовать открытый мир, строить сооружения из блоков, добывать ресурсы, создавать предметы и выживать в условиях, где присутствуют различные опасности, в частности мобы (враждебные существа).
Благодаря свободе действий, пиксельному стилю и активному сообществу Minecraft остается одной из самых популярных игр в мире.