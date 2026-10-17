Сценарий написал украинский поэт Иван Драч, а режиссером выступил Юрий Ильенко. Ко дню рождения Драча, который отмечается 17 октября, "24 Канал" вспоминает историю фильма, попавшего под советскую цензуру.

О чем рассказывает "Колодец для жаждущих"?

Фильм сняли в 1965 году. В центре сюжета – старик Левко, который живет один в деревне. Его дети отдалились от него, а колодец, который когда-то давал людям воду, постепенно приходит в упадок. Мужчина пытается ее очистить, но эта история гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Колодец в картине символизирует жизнь, память и связь между поколениями. Через историю одного человека авторы говорят об одиночестве, забвении и разрушении привычного мира.

Фильм "Колодец для жаждущих": смотреть видео

Почему фильм не понравился советской власти?

Советская пропаганда стремилась показывать деревню как благополучное место, где люди живут в достатке и уверенно смотрят в будущее. В то же время в фильме Ильенко – заброшенное пространство, одинокие люди и ощущение упадка. Такой образ не вписывался в официальную картину советской жизни.

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Ленту обвинили в "идейных извращениях" и признали антиколхозной. Ее не выпустили на экраны, а копии приказали уничтожить. Однако фильм удалось сохранить, поэтому он не исчез бесследно.

"Колодец для жаждущих" вернулся к зрителям в 1988 году – спустя 22 года после создания. К тому времени советская цензура уже постепенно ослабевала, и ранее запрещенные произведения начали выходить на экраны.

Сегодня картину считают важной работой украинского поэтического кино – направления, в котором символы, образы и атмосфера нередко имеют не меньшее значение, чем сам сюжет.

История фильма стала примером того, как советская система могла отложить художественное произведение на десятилетия лишь из-за того, что оно не соответствовало ее представлениям о правильной жизни.