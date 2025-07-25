Мог, но не захотел: почему Фредди Меркьюри так и не решился удалить 4 лишних зуба
- Фредди Меркьюри имел четыре лишних зуба, которые влияли на его внешность, но он отказался их удалять.
- Меркьюри решил сохранить свои зубы, несмотря на комплексы относительно своей внешности.
У Фредди Меркьюри были четыре лишних зуба, которые портили внешность. Певец мог легко избавиться от них, но отказался.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @Dystreit на YouTube.
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Почему Меркьюри не захотел удалять свои 4 лишних зуба?
У фронтмена Queen Фредди Меркьюри было четыре лишних зуба. Из-за этого его челюсть выступала вперед, что значительно влияло на внешность.
Для Меркьюри внешность играла для него значительную роль. Он любил моду и выделяться, а миллионы людей считали его иконой стиля. Его зубы часто становились причиной шуток и от других, и от него самого. Однако все это маскировало глубокий комплекс.
Фредди Меркьюри / Фото GettyImages
Он неоднократно задумывался над тем, чтобы сделать операцию и удалить лишние зубы. Однако врачи предупреждали, что это может изменить не только лицо, но и форму ротовой полости, а вместе с ней – сам голос.
И тогда Меркьюри сделал выбор. Он пренебрег эстетикой ради искусства. Ежедневно видя в зеркале то, что ненавидел, он выбирал не касаться этого. Потому что страх потерять музыку был сильнее желания нравиться.