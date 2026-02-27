Фруктовый кофе становится вирусным трендом: почему его все готовят
- Фруктовый кофе становится гастротрендом, сочетая кофе с настоящими фруктовыми сиропами или пюре для яркого вкуса и дополнительных микронутриентов.
- Напиток позволяет экспериментировать с различными фруктами и сохранять клетчатку, делая кофе более питательным, а также добавляет природные витамины и антиоксиданты.
Кофе с фруктами может стать полноценным гастротрендом. Все чаще в кофейнях встречается банановое латте или ягодное эспрессо. Напиток имеет яркий вкус, поскольку фрукты добавляют кофе дополнительных микронутриентов.
Речь идет не об ароматизированных зернах, а о настоящих фруктовых сиропах или пюре, которые добавляют к горячему или холодному кофе, пишет Real Simple. Именно формат сочетания кофе с сиропами называют фруктовым кофе.
Чем особенный фруктовый кофе?
Фруктовый кофе открывает простор для экспериментов. Банан, клубника, черника или манго – подойдет любой фрукт. Уже зависит от вкуса, который хочется получить: нежный и сладкий или свежий и кисловатый. Если добавить в напиток фруктовое пюре, можно сохранить клетчатку, поэтому это сделает кофе немного питательнее.
Для приготовления не нужно никаких сложных навыков. Сначала надо приготовить кофейную основу – эспрессо, американо или холодный кофе. После этого фрукты измельчают, смешивают с водой и сахаром в равных пропорциях и подогревают несколько минут до образования сиропа. После процеживания добавляют в чашку.
Фруктовый кофе имеет особый вкус / Фото Freepik
Другой вариант – сразу взбить фрукты с кофе, чтобы сохранить текстуру и максимум вкуса. Чтобы напиток оставался сбалансированным, нужно контролировать количество сахара или выбирать альтернативы. Если готовится холодный вариант, то вместо тоника можно использовать обычную газированную воду. Это сделает вкус более мягким и менее калорийным.
Фруктовый кофе набирает популярность благодаря тому, что сочетает аромат кофе с дополнительными витаминами, антиоксидантами и естественной свежестью фруктов. Синие и фиолетовые плоды содержат антоцианы, желтые и оранжевые – бета-каротин, а зеленые – хлорофилл. Такой фруктовый кофе позволяет выйти за пределы классических рецептов и найти собственное идеальное сочетание.
Француженки любят готовить кофе с лавандой, пишет Interia Kobieta. Лаванда снижает уровень кортизола – гормона стресса, помогает расслабиться и контролировать аппетит. Достаточно лишь заварить кофе в турке, кофейной машине или просто в чашке. Тогда к готовому напитку добавить несколько высушенных измельченных цветков лаванды.
