Заметили лишь единицы: в "Гарри Поттере" нашли скрытую интимную сцену

Кажется, фильмы о Гарри Поттере абсолютно безобидны – кроме нескольких поцелуев, в них нет откровенных моментов, ведь это истории о детях и подростках. Однако выяснилось, что пикантный эпизод в ленте все же был, просто его мастерски скрыли от зрителей.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Где была спрятана интимная сцена в "Гарри Поттере"

В фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" обнаружили скрытую пикантную сцену. Она спрятана в финальных титрах, оформленных в виде Карты мародеров, которая показывает перемещение каждого человека в Хогвартсе.

На одном из кадров внимательные зрители заметили пару следов, расположенных в очень необычном положении, что и навело их на мысль о скрытом намеке на интимную сцену.

Зрители заметили интимную сцену в титрах "Гарри Поттера" / Фото Warner Bros.

Автор 11-минутных титров Рас Вазерелл прокомментировал предположение зрителей. Он признался, что действительно хотел пошутить и сознательно добавил в титры единственную интимную сцену во всей франшизе "Гарри Поттер". Сначала авторы думали вырезать этот момент в финальной версии фильма, однако режиссер Альфонсо Куарон все же позволил это сделать.

При этом Вазерелл подчеркнул, что эту шутку не стоит воспринимать как провокацию. Этот момент мог символизировать поцелуи или объятия. Заметим, что он не стал раскрывать героев фильма, которые могли бы иметь романтические отношения.

К слову, Джоан Роулинг придумала историю о Гарри Поттере во время поездки в поезде. Интересно, что первое издание книги вышло тиражом всего лишь 500 экземпляров.