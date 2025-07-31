31 июля исполняется 45 лет одному из самых известных в мире вымышленных персонажей Гарри Поттеру. Однако если бы не настойчивость "матери" Джоан Роулинг, то, пожалуй, мир бы никогда не узнал об истории "мальчика, который выжил".

Многие издательства просто отказывались публиковать первую книгу о Гарри Поттере. Через какие преграды пришлось пройти Джоан Роулинг – расскажет 24 Канал со ссылкой на The Economic Times.

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Сколько издательств отказали Роулинг?

Успеху автора серии книг о Гарри Поттере предшествовали отказы издателей. Если быть точнее, то 12 издательств отказались брать в работу рукопись книги "Гарри Поттер и философский камень" – первую часть истории о "мальчике, который выжил".

И попытка №13 оказалась удачной, потому что малоизвестный литературный агент Кристофер Литтл согласился взять книгу в работу. Джоан Роулинг получила авансом гонорар 2 500 фунтов стерлингов. Первый тираж книги составлял всего лишь 500 экземпляров, а имя писательницы на обложке было написано таким образом, чтобы не было понятно, написал ли это мужчина, или женщина.



Обложка первого издания "Гарри Поттер и философский камень" / Фото Sothebys

Уже через 2 года "Гарри Поттер и философский камень" стала мировым бестселлером – было продано около 300 тысяч экземпляров. Также Роулинг продала книгу американскому дистрибутору Scholastic за 100 тысяч долларов. И венцом успеха стала продажа прав на экранизацию этой истории студии Warner Brothers.